Jadon Sancho: Knall um Ex-BVB-Star! „Er ist wieder weg“

Er kam, spielte und siegte. Jadon Sanchon zockte sich bei Borussia Dortmund in Windeseile in alle Fan-Herzen. Sein Abgang: ein schwerer Schlag. Nicht nur für den BVB, rückblickend auch für ihn selbst. Bei Manchester United wurde er zum Flop und Sündenbock. Nach einer kurzen Rückkehr nach Dortmund erlebt er nun beim FC Chelsea das nächste Drama.

Sein Start in London war phantastisch, doch dann fiel er wieder in ein Loch. Nun schlittert Chelsea immer tiefer in die Krise – und wieder knallt es um Ex-BVB-Star Jadon Sancho.

Jadon Sancho wieder der Sündenbock

An der Stamford Bridge läuft derzeit wenig zusammen. Chelsea steckt nach einem guten Saisonstart in einer tiefen Krise – und Sancho ist zum Krisen-Gesicht geworden. Zur neuen Saison aus Manchester ausgeliehen, zauberte er wie in besten Zeiten, bevor plötzlich der Stecker gezogen war. Nun steht er immer heftiger in der Kritik.

Erst kürzlich nahm sich Klublegende John Obi Mikel den Flügelstürmer mit drastischen Worten vor (hier die Aussagen lesen). Nun legt der Nigerianer noch einmal nach und poltert gegen den 24-Jährigen, was das Zeug hält. „Er hat uns mit ein paar guten Spielen betrogen“, schimpft Mikel in seinem Podcast. „Wir dachten, verdammt, jetzt kriegen wir diesen Sancho von Borussia Dortmund. Aber er ist wieder weg.“

„Ich weiß nicht, was mit Jadon passiert ist. Er ist komplett verschwunden. Er kommt nicht mehr an Gegenspielern vorbei, kreiert keine Torchancen mehr. Er hilft dem Team nicht, wie er sollte. Jadon muss verdammt nochmal aufwachen.“

Knallharte Worte gegen den Ex-Dortmunder. Der kommt in den letzten elf Partien auf eine müde Torbeteiligung, kam zuletzt mehrfach nur noch von der Bank.