Jadon Sancho: Abschied besiegelt? Diese Worte lassen BVB-Fans zittern

Für ein halbes Jahr kehrte Jadon Sancho aus Manchester zurück nach Dortmund. Dort blühte er wieder auf, zeigte seine Qualitäten. Im Sommer muss er nun aber erst einmal wieder zurück zu United. Der BVB würde ihn zwar gerne fest verpflichten, doch die geforderte Ablösesumme dürfte Dortmund vor Probleme stellen.

Jetzt hat sich Jadon Sancho selbst in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Sein Statement klingt sehr nach Abschied. War der Auftritt im Champions-League-Finale schon sein letzter Auftritt für Borussia Dortmund?

Jadon Sancho: Seine Worte klingen nach Abschied

„Was für verrückte 6 Monate“, beginnt Sancho und schreibt dann: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, diese Momente machen uns nur stärker! Ich bin so dankbar, Teil einer so großartigen Gruppe von Spielern zu sein!“

+++ Marco Reus kündigt „neues Abenteuer“ an – Wechsel wohl kurz vor Abschluss +++

Weiter heißt es: „Ich möchte Real Madrid zum Gewinn der Champions League gratulieren. Wir haben an diesem Abend zwar nicht gewonnen, aber wir können superstolz auf uns sein. Wir sind eine Familie und solche Momente können uns nicht brechen! Vielen Dank an alle, die an diesem besonderen Tag gekommen sind, um uns zu unterstützen!“

Dann bedankt er sich bei Borussia Dortmund, den Verantwortlichen und den Fans: „Ich möchte allen danken, die an diesem großartigen Club beteiligt sind. Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, dass Sie mich in den letzten 6 Monaten so herzlich aufgenommen haben. Vielen Dank an Edin Terzić, Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke, dass sie an mich geglaubt und mich zurückgeholt haben. Zum Schluss noch ein besonderer Dank an die BVB-Fans. Eure Unterstützung ist unglaublich und ich bin euch allen ewig dankbar!“

Das könnte dich auch interessieren:

Ablöseforderung zu hoch für den BVB?

Es sind Worte, die jeden BVB-Fan zittern lassen dürften. Denn: Sie klingen nach Abschied und nicht nach Verbleib. Die Dortmunder haben zwar immer betont, dass sie Sancho gerne halten wollen. Allerdings soll Manchester United nach Informationen des „Mirror“ rund 60 Millionen Euro Ablöse fordern. Das könnte für den BVB zu viel sein.