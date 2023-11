Jadon Sancho: Hammer-Gerücht um Ex-BVB-Star! Tut er sich das wirklich an?

Es gibt wohl selten Spieler, die nicht mal auf dem Platz stehen, aber die Schlagzeilen bei einem Team bestimmen. Das ist es aktuell bei Jadon Sancho der Fall. Der Flügelstürmer von Manchester United wurde vor einigen Wochen suspendiert, trainiert nicht mehr mit der Mannschaft und steht vor einem Abgang.

Die Gerüchteküche brodelt seitdem gewaltig. Kommt es zu einer Hammer-Rückkehr zu Borussia Dortmund oder geht es doch eher zu einem anderen Top-Klub? Nun sorgt ein wilder Bericht über Jadon Sancho für Aufregung.

Jadon Sancho: Wildes Gerücht um Ex-BVB-Star

Als im vergangenen Sommer die Klubs aus der Pro League Saudi-Arabiens eine heftige Transfer-Offensive starteten, gab es viel Kritik. Zahlreiche Top-Stars wechselten in die Wüste, kassieren dort natürlich dementsprechend auch viel Geld. Schließt sich Jadon Sancho bald Cristiano Ronaldo und Co. an?

Denn wie „The Telegraph“ aus Großbritannien berichtet, haben einige Vereine aus Saudi-Arabien großes Interesse an dem Ex-BVB-Star. Neben dem derzeit suspendierten Flügelflitzer von Manchester United sei auch Richarlison von Tottenham ein Transferziel der Saudis.

Dabei soll es auch schon ein erstes Angebot für das Duo gegeben haben. Die arabischen Vereine sind wohl überzeugt davon, dass die beiden Offensivspieler bei einem passenden Angebot schwach werden und sich auf den Weg in die Wüste machen, wo bereits zahlreiche andere Top-Stars spielen.

Doch kein BVB-Comeback?

Doch ob sich Jadon Sancho das wirklich antun wird? Neben den Saudi-Klubs sollen auch noch einige andere Top-Klubs aus Europa Interesse an dem 23-Jährigen zeigen. Juventus Turin soll ebenfalls schon bei Manchester United angefragt haben. Nun kommt es darauf an, wer mehr für ihn zahlt. Der britische Traditionsverein hofft auf eine hohe Ablösesumme.

Für Borussia Dortmund indes dürfte das eine Rückholaktion deutlich schwieriger machen. Der BVB hatte nämlich geplant, im Winter für eine Leihe inklusive Kaufoption anzufragen. Doch wenn Klubs wie Juventus und das Saudi-Geld anklopfen, haben die Schwarzgelben wohl so gut wie keine Chancen mehr.