BVB-Debakel in Kiel – Fans platzt endgültig der Kragen

Vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel war die Marschroute für Schwarz-Gelb klar: Die Partie Kiel – BVB muss unbedingt gewonnen werden, um oben dranzubleiben. Doch der Abend entwickelte sich zu einem Schwarz-Gelben Desaster.

Schon nach 45 Minuten stand es 3:0 für die Gastgeber, am Ende hieß es 2:4 aus BVB-Sicht. Statt sich die drei Punkte an der Förde zu holen, ließ man sich von dem Aufsteiger teilweise regelrecht vorführen. Den BVB-Fans ist nun endgültig der Geduldsfaden gerissen.

BVB: Schwarz-Gelb zeigt desaströsen Auftritt

Unglaublich peinlich, völlig neben der Spur und desaströs – so kann man den Auftritt des BVB (in der ersten Halbzeit) wohl zusammenfassen. Bei Schwarz-Gelb stimmte es von vorne bis hinten nicht, Kiel zerlegte Schwarz-Gelb in den ersten 45 Minuten in alle Einzelteile. Und auch die zweite Halbzeit inklusive der Aufholjagd ändert an dem schwachen Auftritt der Westfalen wohl nichts.

Kein Einsatz, fehlende spielerische Klasse und kein spielerisches Konzept. Die Borussia offenbarte in Kiel alle Schwächen und gerät so weiter in den Abwärtsstrudel. Die Auswärtsschwäche geht weiter, die nicht vorhandenen Konstanz zieht sich weiter durch. Und die Fans des Revierklubs? Die können sich die Leistungen ihrer Mannschaften nicht mehr mitansehen.

„Es reicht, es riecht einfach. Das ist nur noch peinlich und dem BVB nicht würdig“, schrieb ein enttäuschter Fan auf „X“. Ein anderer Borusse wurde noch deutlich und schoss heftig gegen die Mannschaft und die Verantwortlichen: „Die sollen alle ihre Sachen packen und abhauen. Das ist erbärmlich, das ist nur noch traurig.“

BVB „nur noch Mittelmaß“?

Mit dem Spiel in Kiel lieferte der BVB die schlechteste Hinrunde seit zehn Jahren ab. Das unterstreicht die Leistungen in dieser Saison. Und die Mannschaft scheint so langsam auch die Fans zu verlieren – dabei sind sie das größte Faustpfand, was der Verein hat. „Das ist nicht mehr zu erklären, das ist unverzeihlich. Wir sind nur noch Mittelmaß“, so ein BVB-Fan.

Den Verantwortlichen gehen die Antworten aus und dennoch werden sie sich einmal mehr erklären müssen. Doch Fakt ist: So kann es bei Schwarz-Gelb nicht weiter gehen. Die Qualifikation zu den internationalen Wettbewerben ist in höchster Gefahr.