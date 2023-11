Schalke-Legende Stevens fällt knallhartes Urteil über BVB-Star – „Hat man in Deutschland keine besseren?“

Nach den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) steht die deutsche Nationalmannschaft heftig in der Kritik. Sechs Monate vor der Europameisterschaft machen sich viele Experten Sorgen um die DFB-Elf – so auch Schalke-Legende Huub Stevens.

Der frühere Schalke-Trainer sieht bei der deutschen Nationalmannschaft ein Motivations- und Qualitätsproblem. Speziell an einem Star von Borussia Dortmund hat Huub Stevens große Zweifel zu haben.

„Die deutsche Mannschaft hat vor der EM keine Qualifikationsspiele, nur Freundschaftsspiele. Die redet man schnell runter. Da hat man vielleicht nicht immer die größte Spannung“, sagte Stevens der Deutschen Presse-Agentur. Und weiter: „Ich habe das gesehen, das macht einen nicht glücklich.“

Stevens zweifelt an der Qualität der deutsche Nationalmannschaft. Er knöpft sich dabei ausgerechnet einen Star von Borussia Dortmund vor. „Bei allem Respekt: Natürlich hat ein Niclas Füllkrug Qualität. Aber wenn er schon in der Nationalmannschaft spielen muss – ich weiß nicht. Hat man in Deutschland keine besseren?“, poltert die Schalke-Legende.

Füllkrug ist seit der WM 2022 Nationalspieler, erzielte seitdem in 13 Spielen immerhin zehn Tore. Die Quote spricht eigentlich für den BVB-Star, Stevens sieht es dennoch etwas anders. Wirklich viele Alternativen hat Deutschland aktuell aber tatsächlich nicht – zumindest keinen klassischen Mittelstürmer.

„Deutschland sollte doch um den Titel mitspielen“

Und auch bei Nagelsmann hat Stevens so seine Zweifel, ob er es bis zur EM schafft, das Team auf Kurs zu bringen: „Natürlich hat er in seinen Vereinen sehr gute Arbeit geleistet. Aber die Nationalmannschaft ist es etwas anderes. Das ist schwieriger. Da arbeite man nicht tagtäglich mit den Spielen zusammen“, sagte Stevens, der noch auf einen Umschwung hofft: „Bei einem Heimturnier sollte Deutschland doch um den Titel mitspielen.“