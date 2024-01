1. FC Köln – Borussia Dortmund: Absage-Hammer in der Bundesliga! Droht auch dem Westschlager das Aus?

Eine fette Schneewalze hat sich über Westdeutschland ausgegossen. Auch das Rheinland hat es schwer erwischt. Nach der Absage des Freitagsspiels Mainz 05 – Union Berlin liegt die Frage nahe: Droht auch der Partie 1. FC Köln – Borussia Dortmund das Aus?

Auch das Stadion in Müngersdorf steckt unter einer weißen Schneedecke. Könnte der Westschlager 1. FC Köln – Borussia Dortmund vor der Absage stehen? Der Gastgeber äußert sich vor dem Spiel – und will nichts ausschließen.

1. FC Köln – Borussia Dortmund vor der Absage?

Schnee ohne Ende gab es am Mittwochabend in Köln – und noch immer herrschen in der Domstadt Minusgrade. Schmelzen wird bis Samstag gar nichts. Obendrein drohen der Stadt in der Nacht vor dem Spiel des 1. FC Köln gegen den BVB heftige Temperaturen von -11 Grad. Als am Donnerstag witterungsbedingt bereits das Freitagsspiel zwischen Mainz und Union Berlin abgesagt wurde, stiegen auch die Sorgen um einen Ausfall des Westschlagers am Samstag.

Auf eine mögliche Absage angesprochen, sagte Sportdirektor Thomas Keßler: „Ich sehe das Spiel nicht in Gefahr, aber warten wir mal ab.“ Eine leichte Entwarnung also, aber keine Garantie. Noch sind die Straßen und Zufahrtswege genau wie Stadion und Trainingsplätze kaum geräumt. Aber: Weil bis zum Anpfiff keine weiteren Schneefälle erwartet werden, müsste die Stadt Köln damit voraussichtlich bis Samstag fertig werden.

Ob das eine gute Nachricht für die Kölner ist? Mit Luca Waldschmidt und Davie Selke haben sich zwei Spieler verletzt, wodurch die größte Problemzone Sturm noch weiter geschwächt wird. Neuzugänge sind aufgrund der Transfersperre ausgeschlossen. Doch auch Borussia Dortmund muss vor der Partie beim 1. FC Köln um Spieler bangen. Hier mehr zur Personallage.