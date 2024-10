Erling Haaland trifft folgenschwere Entscheidung – jetzt steht er unter Beschuss

Mit Manchester City gewinnt Erling Haaland Titel um Titel, mit der norwegischen Nationalmannschaft läuft es für den Superstar allerdings überhaupt nicht. Jetzt kassierte der Ex-BVB-Star den nächsten Rückschlag.

Gegen Österreich ging Norwegen völlig unter, verlor deutlich mit 1:5. Erling Haaland verschwand danach in der Kabine, stellte sich nicht den Fragen der Journalisten. Das Echo in seiner Heimat ist gewaltig.

Erling Haaland: Bittere Klatsche mit Nationalteam

Die Europameisterschaft im vergangenen Sommer haben die Norweger verpasst – und auch danach läuft es noch nicht. Die Truppe um Superstar Erling Haaland hängt auch in der Nations League noch ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Nach ordentlichem Start gab’s jetzt einen heftigen Rückschlag.

Mit 1:5 fertigten die Österreicher Norwegen ab. Erling Haaland traf beim Stand von 0:0 den Pfosten, blieb danach aber über weite Strecken blass. Weil Martin Ödegaard fehlte, trug der Ex-BVB-Star erneut die Kapitänsbinde. Anders als gegen Slowenien (3:0) konnte er die hohen Erwartungen an ihn aber nicht erfüllen.

Wut der Fans richtet sich gegen Haaland

Dass Haaland sich im Nachgang nicht den norwegischen Medien stellte und lieber stumm blieb, wurde in seiner Heimat Norwegen extrem kritisch gesehen.

Und auch, wenn er sich in der Nacht für den Auftritt noch bei Instagram entschuldigte („Sorry an alle, das war viel zu schlecht von mir. Im November peilen wir sechs Punkte an!“), richtete sich die Wut der Fans gegen ihren Superstar. Denn auch am Tag danach blockte er am Flughafen die Fragen der norwegischen Tageszeitung VG ab.