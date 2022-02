Erling Haaland: BVB-Trainer Rose spricht über den Superstar – „Kommt zu Momenten, in denen das Fass voll ist“

Kein anderer Spieler bei Borussia Dortmund steht so sehr im Fokus wie Erling Haaland. Kein anderes Thema bewegt Fans und Verein mehr als die Zukunft des Norwegers.

Über die für Erling Haaland durchaus schwierige Situation spricht nun BVB-Trainer Marco Rose.

Bei Erling Haaland liegt „alles auf dem Tisch“

Für die festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro darf der Stürmer den BVB im Sommer verlassen. Eine Entscheidung darüber, ob er die Klausel tatsächlich zieht, ist noch nicht gefallen – es gilt aber als wahrscheinlich.

In Spanien oder England rufen neben dem ganz großen Geld auch die Chancen auf nationale wie internationale Titel. „Es liegt intern alles auf dem Tisch, alle sind ehrlich zueinander“, beschreibt Rose in der „Sport Bild“ nun die Gespräche mit Haaland.

Rose nimmt Haaland in Schutz

Haaland, so Rose, gehe hervorragend mit der Situation um. Auch dass der BVB-Star vor einigen Wochen im Fernsehen ein Wut-Interview gab (Hier die Hintergründe >>>), ist für seinen Übungsleiter nicht verwerflich.

Erling Haaland – wohin führt sein Weg? Foto: imago images/Kirchner-Media

„Alles prasselt auf ihn ein, und es kommt zu Momenten, in denen das Fass einfach voll ist“, nimmt Rose Haaland in Schutz. Wie jeder andere auch habe der Angreifer emotionale Tage, an denen er genervt sei.

Erling Haaland: Erst Comeback, dann Wechselentscheidung

Bevor Haaland in den kommenden Monaten über seine Zukunft entscheidet, will er zunächst wieder auf den Fußballplatz zurückkehren. Gegen Hoffenheim zog er sich vor wenigen Wochen eine Muskelverletzung zu und musste gegen Leverkusen pausieren.

