Erling Haaland: Wirbel um BVB-Star! Gegenspieler schießt zurück

Mit seinen Aussagen über seinen schwedischen Gegenspieler Alexander Milosevic sorgte Erling Haaland in den vergangenen Tagen für Wirbel.

Jetzt hat sich der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson in den Zoff um Erling Haaland eingemischt. Er macht dem BVB-Star Vorwürfe.

Erling Haaland erhebt schwere Vorwürfe

Was war passiert? Nach dem 2:1-Erfolg von Norwegen gegen Schweden hatte Erling Haaland schwere Vorwürfe gegen Alexander Milosevic erhoben. Der Gegenspieler soll ihm gedroht haben. „Er sagte, dass er mir die Beine brechen wird“, so Haaland.

Der Schwede stritt die Vorwürfe von Haaland vehement ab, Nahaufnahmen zeigen aber deutlich wie er aggressiv auf den Bald-City-Stürmer einredet. Beweisen lassen sich die Vorwürfe allerdings nicht.

Ludwig Augustinsson (l.) im Zweikampf mit Erling Haaland. Foto: IMAGO/NurPhoto

Erling Haaland „unreif“? Augustinsson schießt scharf zurück

Vor dem Rückspiel zwischen Schweden und Norwegen schaltete sich nun Ludwig Augustinsson ein. Der frühere Linksverteidiger von Werder Bremen sagte: „Ich war in Deutschland und in Spanien. Da werden viele ernste Dinge (auf dem Platz) gesagt. Das ist etwas, womit man klarkommen muss und nicht in den Medien darüber spricht. Das musst du lernen.“

Haaland habe sich seiner Meinung nach „ein bisschen unreif“ verhalten. Bei dem Duell der Skandinavier herrsche Derby-Stimmung, da könne das schon mal vorkommen, so Augustinsson.

Die Antwort gab Erling Haaland am Sonntagabend auf dem Platz. Nach seinem Doppelpack im Hinspiel (2:1) traf er auch im Rückspiel (3:2) zwei Mal. (fs)