Erling Haaland: Riesen-Wirbel um Ex-BVB-Star! Steht ein Paukenschlag bevor?

Als Erling Haaland 2022 den BVB verließ und sich Manchester City anschloss, sorgte der Transfer für ein Beben in der Fußballwelt. 60 Millionen Euro zahlte der Top-Klub, um den Stürmer unter Vertrag nehmen zu können. Seitdem gewann der Norweger zahlreiche Titel.

Doch in diesem Jahr läuft es nicht für Erling Halaand und Manchester City. Sportlich ist es eine Saison zum Vergessen. Da vermehren sich die Spekulationen um einen Hammer-Abgang. Ein Top-Team soll auch schon heiß auf den Stürmer sein.

Erling Haaland: Folgt der Hammer-Wechsel?

In der Liga hat Manchester City keine Chance mehr, in der Champions League folgte das frühe Aus in den Playoffs. Immerhin den FA Cup können Manchester City und Erling Haaland noch gewinnen. Ansonsten ist es eine Katastrophen-Saison für den Top-Klub.

Erst Mitte Januar hatte der ehemalige Dortmunder seinen ohnehin schon langen Vertrag nochmal bis 2034 (!) verlängert. Ein deutliches Bekenntnis des 24 Jahre alten Norwegers. Dennoch gibt es immer wieder irre Gerüchte, dass Haaland den Verein doch noch verlassen könnte.

So berichtet das Online-Portal „Fichajes.net“, dass ein Abschied nicht unwahrscheinlich ist, sollte die Krise sich bei Manchester City fortsetzen. Läuft es richtig blöd, nimmt der Premier-League-Spitzenklub in der kommenden Saison nicht an der Champions League teil. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola nur auf einem enttäuschenden fünften Platz. Mit dem FC Chelsea, Newcastle United und Brighton wird es ein spannendes Duell um den vierten Rang, der für die Königsklasse reichen würde.

Real soll weiter interessiert sein

So könnte es dann tatsächlich passieren, dass Erling Haaland noch in diesem Sommer Manchester City verlässt. Dafür muss aber die Ablösesumme stimmen. Ein Top-Klub soll auch schon Interesse zeigen: Real Madrid.

Dem Bericht zufolge wollen die Königlichen den Superstar unter Vertrag nehmen, dafür aber müsste ein anderer Top-Star aus der Mannschaft raus. Zuletzt wurden Vinicius Junior und Rodrygo immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Vor allem aus Saudi-Arabien gibt es Interessenten, die die Brasilianer haben wollen.

Real Madrid wollte Erling Haaland auch schon, als er noch bei den Dortmundern spielte. Damals entschied er sich für Manchester City. Kommt es etwa in diesem Sommer dann zum Hammer-Wechsel?