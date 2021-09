Erling Haaland: BVB-Fans atmen auf – dieses Schreckensszenario wird es wohl nicht geben

Dass Borussia Dortmund ihren Superstar Erling Haaland nicht ewig halten kann, wissen auch die Fans.

Zu einem Verein soll Erling Haaland jedoch auf gar keinen Fall gehen. Und anscheinend ist diese Sorge auch früher als gedacht vom Tisch.

Erling Haaland zu Bayern München – absolute Horrorvorstellung vieler Fans

Wie groß mag die Erleichterung bei den BVB-Fans gewesen sein, als das Transferfenster am Dienstagabend endlich schloss und feststand: Erling Haaland bleibt!

Erling Haaland bleibt beim BVB in dieser Saison, doch wo geht es danach für ihn hin? Foto: IMAGO / Jan Huebner

Damit ist das Bangen um den norwegischen Superstar jedoch noch nicht am Ende. Im nächsten Jahr werden die Top-Klubs noch mehr Schlange stehen, denn dann kann er den Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel für nur 75 Millionen verlassen.

Die Vorstellung, dass ihr Stürmerliebling ausgerechnet zum Liga-Konkurrenten FC Bayern München wechseln sollte, wäre für die BVB-Anhänger ein absoluter Horror. Doch der Rekordmeister bestätigte selbst, dass durchaus Interesse bestehe.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Bayern sich bei den Schwarzgelben bedienen würden. Auch Robert Lewandowski spielte von 2010 bis 2014 für den BVB, bevor er im Münchener Stadion auflief.

Doch jetzt gibt es ausgerechnet aus dem Lager des Rivalen beruhigende Worte.

Rummenigge ist sich sicher: Haaland bleibt der Bundesliga nicht erhalten

Gegenüber der „Sport Bild“ machte der frühere Vorstandsvorsitzende von Rekordmeister Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, jetzt klar, dass er nicht an einen Haaland-Verbleib in der Bundesliga glaube. „Er ist neben vielen Bayern-München-Spielern zu einem absoluten Aushängeschild der Liga geworden. Aber die Zahlen, die kursieren, zeigen: Es ist schwierig, ihn in Deutschland zu halten. Ich gehe davon aus, dass man Haaland in Zukunft im Ausland bestaunen wird.“

BVB-Fans können aufatmen, dank dieser Aussage von Karl-Heinz Rummenigge. Foto: IMAGO / Sven Simon

Grund dafür ist, dass sich die deutschen Vereine den Norweger schlicht und ergreifend wohl nicht leisten können. Wie das Blatt bereits zuvor berichtet hatte, fordert sein Berater Mino Raiola Handgelder in schwindelerregender Höhe für sich und seinen Schützling (DER WESTEN berichtete>>>).

Deshalb wird es den Torjäger wohl ins Ausland ziehen. Neben Manchester United und Manchester City wurde Haaland zuletzt auch mit PSG und Real Madrid in Verbindung gebracht. Aber auch der FC Chelsea wird sich sicherlich nochmal ins Gespräch bringen. (cg)