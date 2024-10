Edin Terzic muss zittern – brechen plötzlich alle Optionen weg?

Edin Terzic ist nun schon seit knapp einem halben Jahr ohne Trainerjob. Der Ex-Dortmund-Coach wollte sich zunächst eine Auszeit nehmen, hat zuletzt jedoch selbst betont, dass er für ein neues Abenteuer bereit sei. Die ersten Klubs sollen auch schon angeklopft haben.

So sollen sowohl Manchester United als auch West Ham United im Fall eines möglichen Trainerwechsels Interesse an Edin Terzic gehabt haben. Allerdings könnten jetzt beide Optionen platzen.

Edin Terzic: Weder Manchester noch West Ham?

Am vergangenen Montag (28. Oktober) musste United-Coach Erik ten Hag dann doch seine Koffer packen. Der Niederländer stand seit Langem in der Kritik, letztlich besiegelte die 1:2-Niederlage bei West Ham United sein Schicksal.

Terzic dürfte das Aufeinandertreffen der beiden Premiere-League-Klubs ganz genau verfolgt haben – schließlich stand er bei beiden Vereinen auf der Liste. Doch plötzlich könnte er komplett leer ausgehen.

Denn auf der einen Seite hat sich West-Ham-Coach Julen Lopetegui mit dem Sieg über Manchester United etwas Luft verschaffen können, auf der andere Seite scheinen die „Red Devils“ einen anderen Coach anstelle von Terzic holen zu wollen.

Sporting-Coach zu United?

Wie Transferguru Fabrizio Romano berichtete, buhlen die United-Bosse derzeit nämlich um Ruben Amorim. Der Portugiese hat in den vergangenen Jahren bei und mit Sporting Lissabon für mächtig Furore sorgen können. Schon im Sommer stand er bei einigen Top-Klubs auf dem Zettel. Jetzt möchte ihn Manchester United unbedingt aus Lissabon loseisen.

Allerdings besitzt Amorim in Lissabon noch einen gültigen Vertrag, so müsste eine dicke Ablöse fließen. Sollte sich Sporting weigern, Amorim mitten in der Saison gehen zu lassen, könnte Terzic doch noch einmal ins Spiel kommen. Danach sieht es derzeit jedoch nicht aus.