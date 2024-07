BVB-Fans schauen EM-Halbfinale – bei DIESEM Anblick wird ihnen schlecht

Das letzte EM-Spiel im BVB-Stadion! Das lassen sich die Dortmunder Anhänger natürlich nicht entgehen. Es ist nämlich die letzte Partie für eine lange Zeit. Bis zum Saisonauftakt wird es noch einige Wochen dauern.

Bei der Partie Niederlande – England schauen die BVB-Fans gleich aus mehreren Gründen genau hin. Zum einen kämpft Ex-Dortmund-Star Jude Bellingham um den Finaleinzug und bei der „Oranje“ ist mit Donyell Malen ein Profi aus dem aktuellen Team im Kader. Aber bei den Niederländern ist noch ein weiterer Spieler, der bei den Anhängern direkt schlechte Laune auslöste.

BVB-Fans schauen EM-Halbfinale

Gerade einmal sieben Minuten waren gespielt, da jubelten die Niederlande-Fans im BVB-Stadion. Xavi Simons erobert den Ball im rechten Halbfeld, sprintet in den Strafraum und zieht dann aus 18 Metern stramm mit rechts ab. Englands Keeper Pickford streckt sich vergebens, der Schuss schlägt im linken oberen Eck ein.

Simons ist den Dortmundern ein Begriff. Mit RB Leipzig besiegte er den BVB in der vergangenen Saison gleich zweimal. Beim Bundesligisten war er aber nur ausgeliehen, kehrt zu seinem Stammklub Paris Saint-Germain zurück. Dort wird er vermutlich nicht lange bleiben.

Denn der FC Bayern arbeitet übereinstimmenden Medienberichten zufolge seit Wochen daran, Simons von PSG nach München zu lotsen. Mit dem offensiven Mittelfeldspieler sollen sich die Münchner so gut wie einig sein, mit PSG noch nicht.

Dortmunder Anhänger wird bei diesem Anblick schlecht

Die Münchner legen ordentlich auf dem Transfermarkt zu. Sollte auch noch Simons kommen, ist der deutsche Rekordmeister wieder ein Titelkandidat, nachdem die vergangene Saison mehr als nur desaströs geendet war. Ausgerechnet jetzt sorgte Simons bei den BVB-Fans für Bauchschmerzen.

Im Dortmunder Stadion erzielte der Mittelfeldspieler direkt das 1:0 für die Niederlande. Aber auch so zeigt Simons eine bislang starke Leistung bei dieser Europameisterschaft. Kein Wunder also, dass der FC Bayern ihn unbedingt verpflichten möchte. Ob er bei einem Transfer in der kommenden Spielzeit auch Borussia Dortmund wieder wehtun wird?