BVB-Star Mats Hummels wütet nach Platzverweis und teilt heftig aus – „Eine Farce“

Nichts wurde es mit einer Revanche! Am 4. Champions-League-Spieltag verlor der BVB auch das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam (1:3).

Dabei gab es Riesen-Aufregung um die Rote Karte von BVB-Star Mats Hummels, der sich nach der Partie deutlich zum Schiedsrichter und dem Gegenspieler äußerte.

BVB-Star Mats Hummels wütet nach Platzverweis und teilt heftig aus

Was war passiert? Der BVB-Verteidiger war in der 29. Minute hart in einem Zweikampf gegen Ajax-Profi Antony eingestiegen. Mit gestrecktem Bein, aber von der Seite und traf den Außenangreifer auch nicht. Der sprang hoch und fiel auf Hummels Schienbein.

------------------------------------------

Borussia Dortmund – Ajax Amsterdam 1:3 (1:0)

Tore: 1:0 Reus (37./FE), 1:1 Tadic (72.), 1:2 Haller (83.), 1:3 Klaasen (90.+3)

Bes. Vorkommnisse: Rote Karte für Mats Hummels (29.)

------------------------------------------

Eine Gelbe Karte hätte bei dieser Aktion gereicht, doch Schiedsrichter Michael Oliver aus England zeigte die Rote Karte. Als Hummels nach der Partie die Szene am DAZN-Mikrofon einordnete, nannte er den Platzverweis „eine absurde Fehlentscheidung“ und machte seinem Ärger Luft.

Wegen dieser Grätsche musste BVB-Star Hummels vom Platz. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

„Ich habe keine Ahnung, wie man als Schiedsrichter auf angeblichem Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann, Rot zu geben.“ Oliver habe „das Spiel entschieden, und ich glaube, er weiß es“, so Hummels weiter.

Hummels: „Das ist eine Farce“

Dass der Engländer mit seiner Zweikampfbewertung tatsächlich Einfluss auf die Partie genommen hat, steht außer Frage. Der BVB hatte bis zur Roten Karte die Partie bestimmt, nach dem Seitenwechsel war dann Ajax die spielbestimmende Mannschaft.

So war der Ausgleich nur noch eine Frage der Zeit, in der Schlussphase kassierte die Borussia dann die Gegentore zwei und drei. Neben der Fehlentscheidung des Schiedsrichters gab es auch deutliche Kritik an Gegenspieler Antony, der sich nach der Grätsche auf dem Rasen gekugelt hatte.

------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

BVB – Ajax: DAZN-Experte wegen DIESER Szene fassungslos – „Lächerlich“

Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen! BVB-Fans können sich freuen

Borussia Dortmund: Kurioser Umstand! Kobel ist DARÜBER „brutal“ genervt

------------------------------

„Die Schauspielerei sollte man nicht außer Acht lassen. Das war grob unsportlich. Und dann kommt er danach auch noch zu mir hin und sagt es war kein Rot, das ist eine Farce“, sagte Hummels. „Er ist ein super Fußballer, jetzt muss er nur noch lernen, Sportler zu werden – dann wird er vielleicht auch noch besser.“ (oa)