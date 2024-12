BVB: Hoffnung einfach verpufft – für IHN wird es immer schlimmer

Bekommt er nochmal die Karriere-Kurve? Die Geschichte von Sebastien Haller ist wohl eine der niederschmetterndsten, die es jemals beim BVB gab. Als großer Hoffnungsträger gekommen, ereilte ein Tiefschlag den nächsten.

Im Sommer 2024 startete Haller einen Neuanfang, verließ den BVB leihweise in Richtung Spanien. Fernab des großen Scheinwerferlichts wollte er bei CD Leganes seine Karriere wieder in Schwung bringen. Stattdessen wird seine Lage immer aussichtsloser.

BVB: Haller steckt im Leistungsloch

Auch unter der spanischen Sonne will es für Haller nicht laufen. Nach seinem vorläufigen Abschied aus Dortmund sah es zunächst so aus, als könne er sich beim LaLiga-Aufsteiger schnell als Stammspieler etablieren.

Doch schon nach nur zwei Partien (und keinem Tor) schrumpften seine Einsatzzeiten bedenklich. Immer häufiger kam er von der Bank. Den Tiefpunkt erlebte er im November, wo er im ganzen Monat lediglich 15 Minuten absolvieren durfte. Die große Wende der BVB-Leihgabe lässt weiter auf sich warten.

Erkrankung wirkte nach

Dabei dürfte Haller selbst einfach nur froh sein, überhaupt weiterhin Fußball spielen zu können. Kurz nach seiner Ankunft in Dortmund (2022 bezahlte der Klub 31 Millionen Euro für ihn) wurde beim Stürmer eine Hodenkrebs-Erkrankung diagnostiziert. An Fußball war in den Monaten danach nicht zu denken. Stattdessen ging es in der Chemo-Therapie im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben.

Doch Haller kämpfte – und feierte einen ungeahnten Erfolg. Anfang 2023 stand er schon wieder auf dem Feld und führte eine Aufholjagd an, die der Borussia beinahe den Meistertitel beschert hätte. Doch ausgerechnet im entscheidenden Saisonspiel gegen Mainz 05 war es der treffsichere Ivorer, der einen Elfmeter vergab und damit die Titelträume platzen ließ.

Vergangene Saison wirkte er dann oft nicht fit, die Nachwirkungen der schlimmen Erkrankung wirkten sich auf den Körper aus. Zudem stellte ihm der BVB mit Niclas Füllkrug starke Konkurrenz an die Seite. Hoffnung fand er bei der Nationalmannschaft, die er zum Afrika-Cup schoss. Als er dann nach Dortmund zurückkehrte, fiel er gleich zweimal mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Sein bisher letztes Dortmund-Spiel absolvierte er am 13. April 2024.

Leihe vor Abbruch

Seit Weihnachten mehren sich zudem die Gerüchte, dass es Hallers Leihe nach Spanien vorzeitig abgebrochen werden könnte. In diesem Fall sollen BVB und Stürmer eine weitere Leihe im Winter forcieren. Wie es für den Haller also weitergeht, ist offen.