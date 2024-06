Borussia Dortmund: Klopp-Urteil über Neu-Trainer Sahin – BVB-Fans hören genau hin

2011 gewannen sie gemeinsam die deutsche Meisterschaft mit Borussia Dortmund – Jürgen Klopp an der Seitenlinie und Nuri Sahin auf dem Platz. Knapp 13 Jahre später nimmt Sahin nun den ehemaligen Platz seines Ex-Trainers ein. Sahin ist BVB-Coach Nummer acht, seitdem Klopp den Verein verlassen hat.

Nach seinem Rücktritt beim FC Liverpool wird Klopp in Zukunft das ein oder andere Mal mehr Zeit finden, um ein Spiel von Borussia Dortmund anzuschauen. Dabei wird er auch genaustens auf Sahin acht. Gegenüber der „Bild am Sonntag“ hat er sich nun zu der Beförderung seines Ex-Schützlings geäußert.

Borussia Dortmund: Klopp mit eindeutiger Meinung zu Sahin

Sahin kam im Winter als Co-Trainer in das Trainerteam von Edin Terzić. Nun übernimmt er das Zepter der BVB-Profis – doch wie sieht „Kloppo“ diesen Schritt? Der Ex-Borussen-Coach hält viel von Sahin und ist sich sicher, dass Sahin als BVB-Chefcoach gut funktionieren kann.

„Er ist mit 35 Jahren ein sehr junger Trainer, aber das war ich auch. Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er nach seiner überragenden Karriere als Spieler auch ein Super-Coach wird. Natürlich wünsche ich ihm beim BVB den maximalen Erfolg“, so Klopp.

++ Borussia Dortmund: Deutliche Worte! BVB-Kapitän Can reagiert auf Trainerbeben ++

„Nuri ist eine Art Spieler-Trainer auf dem Platz. Ein echter Stratege“, schwärmte Klopp 2011 über Sahin als Spieler. Der Ex-Profi war als enorm intelligenter Akteur bekannt – das zeigt er bislang auch an der Seitenlinie.

Sahin-Traum geht in Erfüllung

Sahin kommt nicht ganz ohne Cheftrainer-Erfahrung im Profifußball. Zwei Jahre lang arbeitete er als Chef-Trainer für den türkischen Erstligisten Antalyaspor – und das nicht unerfolgreich. In Antalyaspor war der BVB-Coach äußerst beliebt. Er hätte den Süper-Lig-Klub wohl nicht für jeden Verein verlassen. Doch mit der Rückkehr nach Dortmund kam er seinem Traum ein Stück näher.

Weitere News:

Sahin hat nie einen Hehl aus seinem Traum gemacht, dass er mal beim BVB als Chef-Trainer einsteigen will. „Das möchte ich unbedingt“, hatte er 2022 in einem Interview mit „Tivibu Spor“ gesagt. Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen – schon mit 35 Jahren.