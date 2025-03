Ex-BVB-Star erlebt fürchterliches Debakel – alle Träume geplatzt

Für den BVB war das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OSC Lille unter dem Strich ein enttäuschender Abend. Mit dieser Leistung dürfte es mit dem Weiterkommen wohl nichts werden. Schwarz-Gelb muss sich steigern!

Doch nicht nur Borussia Dortmund durfte sich am Dienstagabend (4. März) mächtig ärgern. Ein ehemaliger BVB-Star erlebte einen regelrechten Horror-Abend – am Ende setzte es für seine Mannschaft ein echtes Debakel!

Ex-BVB-Star Perisic geht mit PSV unter

Die Hoffnungen der PSV Eindhoven waren vor dem CL-Achtelfinale gegen FC Arsenal nicht gerade klein. Trotz klarer Underdog-Rolle dürfte die Mannschaft von Ex-BVB-Trainer Peter Bosz mit einer Menge Selbstbewusstsein in die Partie gegangen sein, schließlich hatte man in der Runde zuvor Juventus Turin aus dem Wettbewerb geworfen. Doch das Heimspiel wurde zum Debakel. Mittendrin: Ex-BVB-Star Ivan Perisic.

Der 36-Jährige stand über 90 Minuten auf dem Feld, konnte an der heftigen 1:7-Klatsche gegen Arsenal allerdings nicht viel ausrichten. Die „Gunners“ zeigten sich über die ganze Spielzeit hinweg gnadenlos effektiv. Dass der Sieg am Ende wohl etwas zu hoch ausgeht, macht die Ausgangslage für Perisic und die PSV für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (12. März) allerdings nicht gerade besser.

Perisic blüht auf

Ungeachtet der deutlichen Klatsche gegen Arsenal dürfte Perisic mit seiner Zeit in Eindhoven bislang dennoch zufrieden sein. In 25 Pflichtspieleinsätzen kommt der Ex-Dortmunder auf starke 15 Scorerpunkte, steht dazu fast immer in der Startelf.

In der niederländischen Eredivisie steht man auf Tabellenplatz zwei. Damit kann die PSV wohl schon fast schon mit der Champions League in der kommenden Saison planen. Möglicherweise hängt Perisic dann ja auch noch ein weiteres Jahr in Eindhoven dran.