Die Trainingsroutine des ehemaligen BVB-Stars Ilkay Gündogan wurde jäh unterbrochen. Beim Krafttraining mit seinem aktuellen Verein FC Barcelona erlitt der Mittelfeldspieler eine Platzwunde am Kopf. Ein Gewicht, das versehentlich fiel, war die Ursache für diesen Vorfall, der im Trainingszentrum Ciutat Esportiva Joan Gamper stattfand.

Wie „Mundo Deportivo“ berichtet, wurde Gündogan unverzüglich ins Krankenhaus gebracht, wo seine Wunde genäht wurde. Die Aufnahmen der Verletzung zeigen eine deutliche Wunde an der Stirn des Fußballers. Trotz des Unfalls ist dem Ex-BVB-Star ein schnelles Comeback zuzutrauen. Bereits für das Spiel am 4. Januar gegen UD Las Palmas könnte er wieder einsatzbereit sein.

Derzeit befindet sich der FC Barcelona in einer anspruchsvollen Phase der Saison, sie liegen sieben Punkte hinter den Spitzenclubs Real Madrid und Girona. Gündogan, der mit Manchester City Erfolge feierte und unter anderem das Triple als Kapitän holte, sieht sich bei Barcelona anderen Herausforderungen gegenüber. Seine kritischen Worte nach der 1:2-Niederlage gegen Real Madrid verdeutlichen die Situation. „In der Kabine mehr Wut gewünscht“, so sein Kommentar zu der Stimmung nach dem Clasico.

In der aktuellen Saison hat Gündogan bisher in 18 La-Liga-Spielen zwei Tore geschossen und drei Assists gegeben. Auch in sechs Champions League-Spielen trug er mit drei Vorlagen bei. Für die deutsche Nationalmannschaft lief es weniger erfolgreich, mit nur drei Siegen aus elf Länderspielen. Die nahende Heim-Europameisterschaft im nächsten Sommer hat bislang noch keine steigende Begeisterung entfachen können.

Ilkay Gündogan spielte von 2011 bis 2016 beim Borussia Dortmund und erwarb sich dort einen Namen als leistungsstarker Mittelfeldspieler. Sein Wechsel zu Manchester City und die jüngste Verpflichtung durch den FC Barcelona zeigen seinen hohen Stellenwert im internationalen Fußball. Der Trainingsunfall ist ein Rückschlag, doch Gündogans zügige Rückkehr auf den Platz wird sowohl von Fans als auch von Trainern sehnlichst erwartet. Seine Erfahrung und sein Spielvermögen könnten eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, dass Barcelona in der Liga aufholt und er mit der deutschen Nationalmannschaft Erfolge bei der Europameisterschaft anstrebt.

