BVB: Guirassy droht zu platzen – sofort werden böse Erinnerungen wach

Eigentlich hätte Borussia Dortmund gerne seinen neuen Stürmer Serhou Guirassy am Mittwoch (10. Juli) vorgestellt. Daraus wurde aber nichts. Der Transfer steht auf der Kippe, könnte noch platzen.

Guirassy ist durch den Medizincheck gefallen, es wurde eine Verletzung festgestellt. Der Wechsel ist deshalb in der Schwebe. Borussia Dortmund will den Angreifer genauer unter die Lupe nehmen und in Ruhe entscheiden.

BVB: Guirassy fällt durch Medizincheck

Am Nachmittag verkündete der BVB die schlechte Nachricht: „Während einer medizinischen Untersuchung von Serhou Guirassy wurde eine Verletzung festgestellt, die einer weiteren Abklärung bedarf.“ Damit geht der Deal vorerst nicht über die Bühne.

Nach Informationen von Sky wurde eine alte Knieverletzung festgestellt. Diese habe sich der Angreifer Anfang Juni zugezogen. Der BVB wolle das nun genauer prüfen. Grundsätzlich gehe man aber davon aus, dass man die Verletzung in den Griff bekommt.

Guirassy fällt nicht zum ersten Mal durch den Medizincheck

Für Guirassy ist das tatsächlich keine neue Situation. Der Angreifer fiel schon einmal durch den Medizincheck. 2016 stand sein Wechsel LOSC Lille zum 1. FC Köln bereits fest, doch dann wurde beim Medizincheck eine „behebbare Beeinträchtigung“ festgestellt. Schließlich wurde Guirassy operiert und der Wechsel ging nach kurzem Hin und Her doch noch über die Bühne.

Auch bei Borussia Dortmund bahnt sich nun ein ähnliches Szenario an. Guirassy soll zunächst nach Stuttgart zurückkehren. Die Vereine stehen allerdings weiterhin in Kontakt. In der nächsten Woche soll es dann Klarheit geben. Vom Tisch ist der Wechsel noch nicht.