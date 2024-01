Ex-BVB-Juwel vor Karriere-Kollaps – folgt jetzt der Neustart in Liga 2?

Das hatte er sich alles ganz anders vorgestellt. Als Koray Günter einst den BVB verließ, galt er als Talent am falschen Ort. Insgeheim sagt man ihm eine größere Karriere nach. Sein Glück suchte er anschließend in der Türkei und in Italien.

Doch immer wieder musste der ehemalige Spieler des BVB Rückschläge erleiden, wieder aufstehen und nach neuen Chancen suchen. Jetzt steht er endgültig vor dem Karriere-Kollaps. Ist ein Wechsel in die 2. Liga der letzte Ausweg?

Ex-BVB-Juwel ohne Chance

Viele Jahre lang kickte Günter in Schwarz-Gelb. In Höxter geboren fand er früh seinen Weg in die Dortmunder Jugend. Er arbeitete sich nach oben, feierte am 5. Oktober 2013 bei seiner Einwechslung eine Minute vor Schluss (gegen Gladbach) sein Bundesliga-Debüt. Doch es sollte sein einziger Profi-Einsatz für die Dortmunder bleiben.

Stattdessen ging es wenige Monate später in die Türkei zu Galatasaray Istanbul. Günter blieb dort viereinhalb Jahre, ehe er sich in Italien versuchte. Dort spielt er nach Stationen bei Genua und Sampdoria mittlerweile bei Hellas Verona – beziehungsweise er steht dort unter Vertrag.

Zum Einsatz kam er nämlich in der gesamten Hinrunde kein einziges Mal. Das Ex-BVB-Talent steht mit 29 Jahren vor dem Kollaps und braucht dringend einen neuen Arbeitgeber. Diesen scheint er wohl in der Serie B gefunden zu haben.

Wechsel in die Zweitklassigkeit

Das berichtet der italienische Sport-Journalist Gianluca Di Marzio. Demnach stehe Günter auf dem Sprung. Er habe das Interesse von Como 1907 geweckt. Die Verhandlungen über einen Wechsel seien bereits weit vorangeschritten.

Sportlich wäre es für den Verteidiger zwar ein Schritt zurück, doch vielleicht ist es genau das Richtige, um die Karriere wieder in Schwung zu bringen. Mit Como würde er um den Aufstieg in die erste Liga kämpfen. Como ist aktuell Dritter.

Zuletzt gab es auch Gerüchte um eine mögliche Deutschland-Rückkehr des einstigen BVB-Spielers. Auch dem 1. FC Heidenheim wurde ein Interesse nachgesagt. Dieses scheint mittlerweile aber abgekühlt zu sein.