Absturz bis in die 6. Liga! Ex-BVB-Fanliebling weiß nicht, wie ihm geschieht

Allein sein Name passte wie Topf auf Deckel zu Borussia Dortmund. Nun sollte es auch sportlich eine Erfolgsgeschichte werden von Jermaine Nischalke beim BVB. Doch davon war man zu jeder Zeit meilenweit entfernt.

Auf Anhieb war er Fanliebling, sein Trikot ein Kassenschlager. Doch nach einem knappen Jahr ohne ein einziges Tor ließ der BVB die Leihe des Stürmers auslaufen, seine Kaufoption verfiel. Bitter für Jermaine Nischalke – doch leider erst der Anfang einer brutalen Talfahrt seiner noch jungen Karriere.

Ex-BVB-Fanliebling: Nischalkes tiefer Fall

Schon in der Jugend war Nischalke ein Wandervogel. Stolze sieben Klubs durchlief er in seiner Ausbildung, landete anschließend bei der U23 des 1. FC Nürnberg. Und er startete durch wie die Feuerwehr. 18 Tore und sieben Vorlagen in 30 Spielen bescherten ihm den Ruf des Supertalents und nur fünf Monate nach seiner Ankunft einen Profivertrag und debütierte in der 2. Bundesliga.

Es schien ein Märchen zu werden, denn dann klingelte der große BVB an. Schon vorher gab es Scherze, wie gut Nischalke aufgrund seines Namens nach Dortmund passen würde. Der Leihdeal sorgte für einen Hype. Tausende kauften sein Trikot, skandierten seinen Namen schon beim Debüt. Über die U23 sollte er sich mit seinem großen Talent an die Profis heranrobben. Ein Plan, der hinten und vorne nicht aufging.

Absturz bis in die 6. Liga

Borussia Dortmund war das vorläufige Ende des märchenhaften Aufstiegs. Alle Knipser-Qualitäten waren wie ausgeknipst. Während seiner einjährigen Leihe gelang im kein einziges Tor, verkam zum Bankdrücker, stand irgendwann nicht einmal mehr im Kader. Schon im Winter wollte man die Leihe abbrechen, verriet das Ex-BVB-Talent (hier die Details). Die Leihe endete, die Kaufoption verstrich. Und noch schlimmer: Auch zurück in Nürnberg gab es keine Perspektive mehr. Kaum war zurück, gab ihn der „Club“ ihn trotz laufenden Vertrags ablösefrei in die Regionalliga Südwest ab.

Beim FC 08 Homburg sollte ein Neustart her. Doch statt sich zu bekrabbeln und wieder für größere Aufgaben zu bewerben, wollte die Talfahrt einfach nicht enden. Die Torlos-Serie ging weiter, hielt insgesamt 18 Monate an. Und weil es auch beim neuen Arbeitgeber nicht laufen wollte, fand sich Jermaine Nischalke plötzlich in der U23 vom FC Homburg wieder. In der sechstklassigen Saarland-Liga.

Daran änderte auch das Ende der schwarzen Torlos-Serie nichts. Bis heute pendelt der einstige Fanliebling vom BVB zwischen der ersten und zweiten Mannschaft der Homburger hin und her, bekommt in der Regionalliga allenfalls Kurzeinsätze und strahlt weiterhin kaum Torgefahr aus. Der einzige Lichtblick in dieser düsteren Zeit: Obwohl er bereits so viel erlebt hat, ist Jermaine Nischalke erst 21 Jahre alt und hat noch viel Karriere vor sich.