Du willst Gladbach – Dortmund im Livestream oder TV verfolgen? Wir sagen dir, wie du das machst!

Borussia Dortmund hatte in der Bundesliga eine kleine Siegesserie gestartet. Drei Spiele wurden in Folge gewonnen. Dann kam die Pleite in Wolfsburg (0:2) und warf den BVB zurück. Umso wichtiger, mit einem Erfolg in die Winterpause zu gehen. Hier erfährst du, wie du Gladbach – Dortmund im Livestream oder TV verfolgen kannst.

Gladbach – Dortmund im Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Die Niederlage in der Autostadt tat weh. Gerade hatte der BVB einen kleinen Lauf, löste das Ticket für das Achtelfinale der Champions League, schlug Stuttgart (5:0) und Bochum (3:0) klar und Topteam Frankfurt (2:1) mit Biss. Wolfsburg soll nun im letzten Auftritt vor WM und Winterpause ausgemerzt werden.

Der BVB gastiert zum Auftakt des letzten Spieltags im Jahr bei Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr). Die Partie wird von DAZN übertragen.

Die Hinrunde von Borussia Dortmund:

BVB 1:0 Leverkusen

Freiburg 1:3 BVB

BVB 2:3 Werder Bremen

Hertha BSC 0:1 BVB

BVB 1:0 Hoffenheim

RB Leipzig 3:0 BVB

BVB 1:0 Schalke

Köln 3:2 BVB

BVB 2:2 Bayern München

Union Berlin 2:0 BVB

BVB 5:0 Stuttgart

Frankfurt 1:2 BVB

BVB 3:0 Bochum

Wolfsburg – BVB 2:0

Gladbach – BVB, 11. November 2022

BVB – Augsburg, 21. Januar 2023

Mainz – BVB, 25. Januar 2023

So ist die Rechte-Situation in der Bundesliga

Die TV-Rechte-Situation in der Bundesliga ist in den vergangenen Jahren immer unübersichtlicher geworden. Inzwischen reicht nicht mehr ein einziges Abo, um alle Partien der Fußball-Bundesliga zu verfolgen.

Der zweite große Player auf dem TV-Rechte-Markt ist DAZN. Der Streamingdienst hält die Rechte an den Freitagspielen und den Bundesliga-Partien am Sonntag.

In der Champions League kommt mit Amazon Prime noch ein weiterer Anbieter hinzu. Die Rechte an der Europa League hält RTL und zeigt diese teilweise im kostenpflichtigen Streamingangebot RTL+.