Aus und vorbei! Ex-BVB-Star zieht endgültigen Schlussstrich

Er wurde einst geholt, um beim BVB in die Fußstapfen von Robert Lewandowski zu treten, der zum FC Bayern München wechselte. Doch so richtig konnte er die Erwartungen bei Borussia Dortmund nicht erfüllen.

Viele BVB-Fans werden sicherlich wissen, um welchen Spieler es sich handelt: Adrian Ramos. Der Kolumbianer hat jetzt mit 38 Jahren sein Karriereende verkündet. Ab dem 1. Januar 2025 ist Schluss.

Ex-BVB-Star beendet Karriere

Die Hoffnungen in Adrian Ramos beim BVB waren groß, als er zur Saison 2014/15 für knapp zehn Millionen Euro von Hertha BSC verpflichtet wurde. Nach 79 Spielen und nur 19 Toren war klar: Dieser Transfer hat sich nicht gelohnt. So war der Stürmer nach nur zwei Jahren auch schon wieder weg.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Gittens-Desaster? Bei diesen Worten wird Fans angst und bange

Bei CD America in seiner Heimat hat seine Karriere begonnen und bei jenem Klub beendet Ramos sie auch wieder. Mit 38 Jahren ist es aus und vorbei, wie er selbst mitteilte. „Heute schließe ich ein Kapitel in meiner Spielerkarriere mit America de Cali, eine Phase meines Lebens, die ich für immer schätzen werde“, erklärte der Angreifer.

Neben CD America, dem BVB und Hertha BSC war Ramos unter anderem auch beim FC Granada und in China für QG Dangdai auf Torejagd. Nach über 20 Jahren im Profifußball beendet er seine Karriere.

„Heute verabschiede ich mich als Kapitän und Anführer“

In seiner emotionalen Abschiedsbotschaft richtete sich der Ex-BVB-Star an die Fans seines Jugendvereins. „Heute verabschiede ich mich als Kapitän und Anführer, der immer das Beste für America wollte“, sagte Ramos abschließend. Insgesamt erzielte Ramos in seiner Karriere 105 Treffer für CD America, 68 für Hertha BSC, 19 für Borussia Dortmund, 19 für Granada und 16 für Trujillanos in Kolumbien. 37 weitere Einsätze kommen noch für die kolumbianische Mannschaft dazu, wo er vier Treffer erzielen konnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Einige Titel konnte Ramos in seiner Karriere auch gewinnen. Mit Borussia Dortmund feierte er in seiner ersten Saison den deutschen Supercup-Erfolg und wurde 2017 dann auch noch Pokalsieger. Beim BVB erlitt Ramos viele Rückschläge und verletzte sich immer wieder, weshalb er den Erwartungen nicht gerecht werden konnte.