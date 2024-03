Borussia Dortmund: Endlich ist es so weit! BVB verkündet es offiziell

Voller Spannung blickten die Fans von Borussia Dortmund am Samstagnachmittag auf den Kader ihres Vereins. Schon einige Tage vor dem Spiel gegen Werder Bremen hatte sich beim Vizemeister das ein oder andere Comeback angedeutet. Besonders bei Felix Nmecha schauten alle hin.

Der Nationalspieler fehlte seit Mitte November mit einer schmerzhaften Hüftverletzung. Sein Comeback hatte sich um einige Wochen verzögert. Borussia Dortmund wollte kein Risiko eingehen. Gegen Bremen war es dann aber so weit.

Borussia Dortmund: Nmecha ist zurück

Gut eine Stunde vor Anpfiff machte es der Klub offiziell. Neben der Startaufstellung verkündete der BVB auch, welche Spieler auf der Ersatzbank Platz nehmen. Und da fand sich eben auch Nmecha wieder – erstmals seit dem 11. November, als er bei der 1:2-Niederlage in Stuttgart 63 Minuten auf dem Platz gestanden hatte.

Genau zur wichtigen Saisonphase ist der 30-Millionen-Euro-Zugang aus Wolfsburg also wieder da. In der Liga zählt für Borussia Dortmund jeder Sieg, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Und in eben jener geht es am Mittwoch (13. März) um den Einzug ins Viertelfinale.

Durch Nmecha gewinnt Trainer Edin Terzic eine weitere Option im zentralen Mittelfeld. Dort hatte Kapitän Emre Can und auch dessen Vertreter Salih Özcan zuletzt nicht immer überzeugen können.

Weiterer Rückkehrer

Doch Nmecha war in Bremen nicht der einzige Comebacker! Denn im Tor kehrte einer der wohl wichtigsten Spieler des BVB zurück. Gregor Kobel hatte sich im Februar gegen den VfL Wolfsburg verletzt und zwei Liga-Spiele sowie das Hinspiel gegen Eindhoven verpasst.

Auch er hat sich auskuriert und wanderte gleich wieder in die Startelf. Auch wenn Alexander Meyer seine Rolle als Vertreter solide meisterte: Beim BVB wissen alle, wie wichtig Kobel für den Erfolg der Schwarz-Gelben ist.

Gute Neuigkeiten also vor einer Woche der Wahrheit für Borussia Dortmund. Jetzt gibt es endgültig keine Ausreden mehr. Mannschaft und Trainer müssen jetzt liefern, um die Minimalziele für die Saison noch zu erreichen.