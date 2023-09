Borussia Dortmund: Selbst Terzic beobachtet TSG-Juwel – wird der Druck zu groß?

Es kommt recht selten vor, dass sich der Trainer von Borussia Dortmund zu Spielern anderer Vereine äußert. Wenn das einmal der Fall ist, dann soll das schon was heißen. So ist es auch im Fall von Maximilian Beier vor dem Spiel des BVB in Hoffenheim.

Beier ist der Shootingstar der Saison, ist hauptverantwortlich für den starken Saisonstart der TSG. Beiers Leistungen ziehen Blicke auf sich – nicht nur die von Borussia Dortmund. Auch der Nationaltrainer guckt zu. Wird der Druck schlagartig zu groß?

Borussia Dortmund vor schwerer Aufgabe

Wenn Borussia Dortmund am Freitagabend (29. September) in Sinsheim antritt, weiß die Abwehr, was auf sie zukommt. Mit Beier wartet der Senkrechtstarter der ersten fünf Spieltage auf den BVB. Vier Treffer erzielte er in fünf Partien. Damit wäre er auch in Dortmund Top-Torjäger.

Beier sorgt für Aufsehen. Und natürlich hat auch Edin Terzic den 20-Jährigen ganz genau unter die Lupe genommen. „Er ist der aktuelle Shootingstar, den sie in der Mannschaft haben“, lobt der Coach von Borussia Dortmund. Auch hoffe er, „dass er [Beier] sich gut entwickelt, weil deutsche junge Stürmer immer gefragt sind.“

Bundestrainer schaut zu

Eine Aussage, die Julian Nagelsmann in seiner Funktion als neuer Bundestrainer unterstützen dürfte. Berichten zufolge, soll Nagelsmann den Stürmer als Debütanten für die Länderspielreise in die USA auf dem Zettel haben.

Daher werden neben allen Hoffenheimer- und Dortmunder-Augen am Freitagabend auch die des Bundestrainers auf Beier gerichtet sein. Ob dem Durchstarter das etwas ausmacht, wenn er auf den BVB trifft?

Borussia Dortmund: Enormer Druck

Der Druck ist jedenfalls riesig. Es bleibt spannend zu sehen, wie Beier mit diesem umgeht und ob er einfach weiter so unbeirrt trifft. Dortmund jedenfalls will und muss ihn stoppen, wenn man selbst weiter ungeschlagen bleiben will.