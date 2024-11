Borussia Dortmund: Angriff auf Abwehr-Star? Jetzt ist die Chance!

Für den Transfer-Sommer wurden die Bosse von Borussia Dortmund überschwänglich gelobt. Doch die Hinrunde brachte alle schnell zurück auf den Teppich. Der Kader zu klein, die Form vieler Stars mies und schon herrscht im Winter wieder Nachholbedarf.

Ein Knackpunkt: die Abwehr. Die personell knapp bemessene Verteidigung fiel Borussia Dortmund mächtig auf die Füße (hier mehr). Außen wie innen jagte ein Engpass den nächsten. Eine Ergänzung im Januar scheint dringend nötig – greift der BVB gleich oben ins Regal?

Borussia Dortmund: Angriff auf Abwehr-Star?

Die Fans der PSV Eindhoven schweben auf Wolke sieben. Nach dem überragenden Meistertitel im Mai spielt ihr Klub auch in der neuen Saison weiter die Sterne vom Himmel. Elf Siege aus zwölf Spielen, schon 40 Tore geschossen und dabei gerade einmal neun Stück kassiert. Schon letzte Saison glänzte die PSV-Defensive – auch dank Olivier Boscagli.

Der Franzose überragt unter Ex-BVB-Coach Peter Bosz, ist eine tragende Säule der schier unüberwindbaren PSV-Defensive – und will weg! Seine fünfte Saison in Eindhoven scheint seine letzte zu sein. Mit auslaufendem Vertrag und Abgangsgedanken wird nun auch ein Winter-Transfer immer wahrscheinlicher. Denn nur so kassiert sein Klub noch eine Ablöse.

PSV-Star will weg – Winter-Wechsel wahrscheinlich

Ein Fakt, der Borussia Dortmund aufhorchen lassen sollte. Olivier Boscagli kann neben der Innenverteidigung auch die linke Abwehrseite bespielen und damit gleich zwei BVB-Engpässe beheben. Und offenbar ist er auch finanziell stemmbar. Brighton & Hove hat bereits die Finger nach dem 26-Jährigen ausgestreckt, bietet niederländischen Berichten zufolge 8 Millionen für ihn.

Bei nur noch sechs Monaten Restvertragslaufzeit dürfte dieser Preis auch nicht mehr allzu sehr steigen. Riecht nach einer guten Investition für einen Verteidiger, der sich nun schon seit Jahren in bestechender Form präsentiert. Konkurrenzkampf und Kaderbreite von Borussia Dortmund wären mit einem Schlag deutlich ausgebaut.