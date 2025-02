Borussia Dortmund: Wirbel um Hammer-Transfer – plötzlich schaltet sich der Klub-Boss ein

Dass Borussia Dortmund schon seit längerem an Rayan Cherki dran ist, ist ein offenes Geheimnis. Der BVB beobachtet den 21-Jährigen bereits seit über einem Jahr, hatte ihn auch im Sommer auf dem Schirm. In diesem Winter wollen die Dortmunder nun endgültig zuschlagen.

Ob Borussia Dortmund den Deal aber wirklich über die Ziellinie bringen kann, ist noch offen. Jetzt hat sich zudem der Klub-Boss von Olympique Lyon eingeschaltet und die Gerüchte öffentlich dementiert.

Borussia Dortmund: Cherki-Deal? Lyon-Boss widerspricht

Schon im Sommer stand Rayan Cherki ganz oben auf der Wunschliste von Borussia Dortmund. Ein Transfer kam letztlich nicht zu Stande, weil wohl auch Trainer Nuri Sahin sein Veto einlegte. Nun wird der Deal aber wieder heiß. Der BVB soll erneut sein Glück versuchen und der neue Trainer Niko Kovac habe grünes Licht gegeben, hieß es am Samstag (Hier mehr dazu!).

Nun gibt es aber eine eher ungewöhnliche Wende in dem Transferpoker. Lyons Präsident und Gesellschafter John Textor hat sich öffentlich dazu geäußert. Der Unternehmer reagierte dabei auf einen Bericht von Sky-Journalist Florian Plettenberg.

Plettenberg schrieb, dass BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl an einer Verpflichtung von Cherki arbeitet. Demnach seien alle optimistisch, eine Lösung zu finden. Die Ausstiegsklausel des Franzosen liege bei 22,5 Millionen Euro. Als Ersatz habe Lyon Jefferson Savarino im Visier. So die Meldung von dem Sky-Reporter.

Textor: „Fake news“

Darauf reagierte Textor nun in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: „Fake news… dieser Journalist stützt sich auf mehrere Quellen mit manipulativer Absicht“. Also kein Cherki-Transfer? Das bleibt abzuwarten. Textor äußerte sich auch in der Vergangenheit immer wieder extrem offensiv und provokant zu möglichen Transfers.