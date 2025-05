Borussia Dortmund: Trainer-Hammer! BVB vor Neuverpflichtung

Der Name Felix Hirschnagl sorgt aktuell für reichlich Diskussionen in Dortmund. Der 40-Jährige soll laut übereinstimmenden Medienberichten die U19 von Borussia Dortmund übernehmen. In dieser Mannschaft wird ein Trainerplatz frei, da der bisherige Coach Mike Tullberg zur U23 aufsteigt.

Tullberg hat diese Rolle bereits in den beiden letzten Spielen nach dem Wechsel von Jan Zimmermann übernommen. Damit kommt es zu internen Veränderungen im Nachwuchsbereich – ein Bereich, dem Borussia Dortmund traditionell viel Bedeutung beimisst.

Borussia Dortmund: Bestätigung steht kurz bevor

Die offizielle Bestätigung der Verpflichtung steht aktuell noch aus. Es seien laut Berichten nur noch Details vor der Vertragsunterschrift zu klären. Mehrere Medien rechnen aber in Kürze mit dem Vollzug. Sobald Hirschnagl die Position übernimmt, wird er auch an der Planung des Kaders für die kommende Saison beteiligt sein.

+++ Borussia Dortmund: Ende einer Ära – jetzt gibt es keine Zweifel mehr +++

Sein Vertrag bei 1860 München läuft noch bis zum 30. Juni, doch alles deutet darauf hin, dass er bald offiziell bei Borussia Dortmund vorgestellt wird.

Hirschnagls Weg von München nach Borussia Dortmund

Felix Hirschnagl ist seit vielen Jahren im deutschen Jugendfußball aktiv und verfügt über die UEFA-A-Lizenz. Der gebürtige Münchener begann seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs des FC Augsburg, wo er von 2015 bis 2019 tätig war. Anschließend wechselte er zu 1860 München. Dort trainierte er zunächst die jüngeren Jugendmannschaften, bevor er über die U17 zur U21 aufstieg. In dieser Zeit baute er sich bei den Löwen einen respektablen Ruf auf. Borussia Dortmund könnte von seiner Erfahrung und seiner klaren Philosophie profitieren.

Sein Ruf basiert auf seinen Erfolgen im Jugendbereich sowie seiner modernen Herangehensweise ans Spiel. Hirschnagl wird als durchaus transparenter Trainer beschrieben, der großen Wert auf eine klare Kommunikation legt. Borussia Dortmund schätzt solche Eigenschaften, da diese mit den Grundwerten des Vereins harmonieren. Sein Wechsel in die Nachwuchsabteilung der Schwarz-Gelben gilt deshalb als logischer Schritt – sowohl für Hirschnagl als auch für Borussia Dortmund. Nun bleibt abzuwarten, wie schnell der Deal offiziell wird und Felix Hirschnagl seine Arbeit in Dortmund aufnehmen wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.