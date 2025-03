Borussia Dortmund: Ex-DFB-Star zum BVB? ER könnte ein Thema werden!

Bei Borussia Dortmund könnte im Sommertransferfenster eine Menge Bewegung reinkommen. Zahlreiche Spieler könnten den Verein verlassen, der vielerorts gewünschte Umbruch endlich eingeleitet werden.

Der Blick von Sportdirektor Sebastian Kehl könnte nun auf einen ehemaligen Nationalspieler gehen. Seine Karriere lief in den vergangen Jahren schnurstracks den Bach herunter. Kann ausgerechnet er Borussia Dortmund aus der Patsche helfen?

Borussia Dortmund: Talfahrt für Timo Werner

Es gab Zeiten, da galt Timo Werner als einer der begehrtesten Stürmer Europas. Der Stürmer überzeugte im Trikot von RB Leipzig vor allem durch seine Schnelligkeit, spielte sich so in den etablierten Kreis der deutschen Nationalmannschaft. 2020 folgte der Wechsel zum FC Chelsea, mehr als 50 Millionen Euro legten die Londoner für Werner hin.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Ricken-Aussagen lassen BVB-Fans toben – „Hat nichts begriffen“

Doch seitdem geht es für den 29-Jährigen quasi nur noch bergab. Seit seiner Zeit bei den „Blues“ läuft es für den Rechtsfuß nicht mehr, auch spätere Wechsel nach Leipzig und Tottenham brachten keine Besserung ein. Ab dem kommenden Sommer wird der gebürtige Stuttgarter wieder für RB unter Vertrag stehen, ein langfristiger Verbleib des Top-Verdieners ist allerdings unwahrscheinlich. Greift der BVB zu?

Bundesliga zeigt Interesse – auch der BVB?

Sicher ist das nicht. Jedoch berichtet die „Sport Bild“, dass trotz Werners Formkrise gleich mehrere Bundesligisten Interesse an den Diensten des Offensivspielers haben sollen. Namentlich werden diejenigen Klubs nicht genannt, allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich auch der BVB unter ihnen befindet.

Doch ein Wechsel zurück nach Deutschland ist für Werner keineswegs gesetzt. Auch die USA soll für den 29-Jährigen äußerst interessant sein. Der Noch-Tottenham-Spieler hat also die Qual der Wahl: Früher Karriere-Ausklang in der MLS oder ein letzter Versuch in der Bundesliga?