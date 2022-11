Borussia Dortmund: Ex-Star bei neuem Klub „frustriert“ – wechselt er im Winter wieder?

Nach drei ordentlichen Jahren bei Borussia Dortmund verließ Thomas Delaney Deutschland im Sommer 2021 in Richtung Spanien und unterschrieb dort beim FC Sevilla einen Vertrag bis 2025.

Für den früheren Spieler von Borussia Dortmund läuft es bei den „Sevillistas“ aktuell aber alles andere nach Plan. Schon jetzt könnte Thomas Delaney den FC Sevilla wieder verlassen. Sowohl Spieler als auch Verein sind mit der Situation unzufrieden.

Borussia Dortmund: Ex-Star Delaney unzufrieden

„Es ist kein Geheimnis, dass weder für Sevilla als Verein noch für mich persönlich die Dinge so gelaufen sind, wie ich es erwartet habe“, erklärte der Ex-BVB-Star in einem Interview mit der dänischen Nachrichtenagentur „Ritzau“.

In seiner Premierensaison zählte Delaney noch zum Stammpersonal, in dieser Spielzeit ist er außen vor. Ganze vier Mal stand er bislang in der Startelf, 533 Spielminuten stehen zu Buche – deutlich zu wenig für die Ansprüche von Delaney.

„Natürlich ist es frustrierend. Ich bin nicht nach Sevilla gegangen, um Rioja zu trinken und Tapas zu essen“, betonte Delaney gegenüber der dänischen Agentur. Sein Arbeitspapier beim FC Sevilla läuft noch bis 2025, ein Wechsel im Winter scheint nun aber im Bereich des Möglichen.

Laut einem Bericht der spanischen „Marca“ sei das Vertrauen in den Ex-BVB-Star auf Führungsebene mittlerweile aufgebraucht. Delaney habe die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen können.

Sevilla plant Kaderumbruch

Zudem soll bei Sevilla aufgrund der aktuellen Talfahrt ein Kaderumbruch anstehen. Nach 14 Spieltagen liegt der sechsfache Europa-League-Sieger auf dem 18. Rang. Sportdirektor Monchi will schon im Winter darauf reagieren. Einige Spieler könnte es treffen – und dazu gehöre laut „Marca“ auch Thomas Delaney.

Jetzt steht für den 31-Jährigen aber zunächst einmal die WM mit Dänemark an. Dort trifft er mit dem Nationalteam in der Gruppe auf Frankreich, Australien und Tunesien. Mit guten Leistungen bei der WM könnte sich Delaney wieder ins Rampenlicht spielen.