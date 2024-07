Borussia Dortmund baff: Klub sorgt mit Mega-Plan für Staunen

Das Westfalenstadion und seine Fans sind der große Stolz von Borussia Dortmund. Jahr für Jahr geht der Europa-Rekord für den höchsten Zuschauerschnitt ins Ruhrgebiet. Doch bald könnte diese Bestmarke gehörig wackeln.

Der Mega-Plan eines internationalen Topklubs dürfte selbst bei Borussia Dortmund für Staunen sorgen. Manchester United arbeitet laut einem Bericht an einem Stadion-Projekt, der alles in Europa da Gewesene in den Schatten stellen soll.

Borussia Dortmund baff: Irrer Stadion-Plan von ManUnited

Wie das BVB-Stadion ist auch das „Old Trafford“ eine wahre Pilgerstätte. Das größte Stadion Englands nach Wembley fasst 74.310 Zuschauer – und ist in fast jedem Spiel ausverkauft. Trotz anhaltender sportlicher Schwierigkeiten vermeldete der englische Rekordmeister für die kommende Saison, dass die 52.000 verfügbaren Dauerkarten in Rekordzeit vergriffen waren.

Wie der BVB weiß auch United: Ein größeres Stadion würde den Zuschauerschnitt noch einmal deutlich steigern. Und genau das nehmen die Briten jetzt wohl in Angriff. Bereits 1910 eröffnet, ist das „Theater of Dreams“ trotz acht (!) Renovierungs- und Ausbau-Stufen in die Jahre gekommen. Eine weitere, umfassende Sanierung wäre zwar möglich, würde aber deutlich zu Lasten der Kapazität gehen. Deshalb hat ManUnited nun laut „The Telegraph“ ein Monster-Projekt erarbeitet.

Mega-Stadionprojekt gefährdet BVB-Rekord

Ein kompletter Neubau soll her. Und der würde alles in den Schatten stellen. Für fast 2,5 Milliarden Euro will der Traditionsklub ein Stadion bauen, das sage und schreibe 100.000 Zuschauer fasst. Damit wäre es auf einen Schlag das größte Fußballstadion in ganz Europa. Sogar größer als das Camp Nou in Barcelona (99.354).

Mit seinen treuen Fans im Rücken würde ManUnited wohl auch diesen Palast immer wieder füllen. Das wäre das Aus für Borussia Dortmunds alljährlichen Europarekord in Sachen Zuschauer-Auslastung. Doch nicht nur deshalb wird das Mega-Projekt des Champions-League-Konkurrenten auch beim BVB für Staunen sorgen.