Borussia Dortmund: Fans rennen BVB die Bude ein – Verein kann es selbst kaum glauben: „Ihr seid doch verrückt“

Der Signal Iduna Park gilt als einer der größten Fußballtempel des Weltfußballs. Mit über 80.000 Fans im Rücken hat Borussia Dortmund schon einige magische Fußballnächte im ehemaligen Westfalenstadion feiern dürfen. Am 2. April feierte das Stadion seinen 50. Geburtstag. Eine Sonderaktion sorgt nun für einen enormen Fan-Ansturm.

Der BVB hat sich zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Stadions etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Verein hat ein Sondertrikot entworfen, das den Signal Iduna Park würdigen soll. In schwarzem Design ziert das ein Teil des Stadions die Vorderseite des neuen Trikots. Die Reaktion der Fans ist gewaltig.

Borussia Dortmund: Fans sind begeistert

Als am heutigen Freitag (5. April) um 10 Uhr der offizielle Verkauf des Sondertrikots begann, tummelten sich über 100.000 Fans in der digitalen Warteschlange des Onlineshops. Auch am Fanshop des Stadions versammelten sich viele Fans, um eines des begehrten Trikots zu erhalten. Der Verein postete auf X (ehemals Twitter) ein Video der Warteschlange mit den Worten: „Ihr seid doch verrückt“. Offenbar hatte der Verein mit einem solchen Ansturm nicht gerechnet.

Sondertrikot gegen Stuttgart im Einsatz

Zum Einsatz kommen wird das Trikot lediglich am kommenden Spieltag. Gegen den VfB Stuttgart werden Sancho, Brandt und Co. mit dem Sondertrikot in den Signal Iduna Park einlaufen. Dort dürfen sie erneut auf ihren „12. Mann“ zurückgreifen: Das Stadion ist, wie so oft, restlos ausverkauft.

Das Trikot dürfte im Spiel gegen Stuttgart dennoch zur Nebensache werden. Im direkten Duell um einen Champions-League-Platz gilt es für den BVB, den vierten Tabellenplatz zu behaupten. Bei einer Dortmunder Niederlage sowie einem Sieg von RB Leipzig beim SC Freiburg ziehen die Leipziger am BVB vorbei.