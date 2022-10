Borussia Dortmund: Verkorkster Saisonstart! Ex-BVB-Coach gefeuert

Seit dem Abgang von Jürgen Klopp standen bei Borussia Dortmund sechs Trainer unter Vertrag. Nach den jeweiligen Entlassungen fanden sie meist recht schnell einen neuen Klub.

Einer von ihnen, die nach ihrer Anstellung bei Borussia Dortmund andernorts ihr Glück versucht haben, wurde erneut von seinen Cheftrainer-Aufgaben entbunden. Die Rede ist von Peter Bosz.

Borussia Dortmund: Ex-Coach Bosz in Frankreich entlassen

Peter Bosz übernahm im Mai 2021 den französischen Erstligisten Olympique Lyon. Nach etwas mehr als einem Jahr im Amt muss der Niederländer seinen Spind in der Kabine des siebenfachen französischen Meisters räumen.

Im Vereinsstatement heißt es, dass die Entscheidung zur Beurlaubung des Trainers aufgrund des schlechten Saisonstarts getroffen wurde. Der Klub sei sowohl national als auch international ehrgeizig, sodass der notwendige Schritt gegangen wurde, um die ambitionierten Ziele zu erreichen.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Borussia Dortmund: Trauriges Banner im Stadion – BVB reagiert sofort

Lyon belegt derzeit nur Platz 9 in der Ligue 1 und befindet sich somit nicht auf einem Rang, der an einer Teilnahme am Europapokal berechtigt. Man liegt derzeit sechs Punkte hinter der AS Monaco, die sich mit Platz 5 für die Conference League qualifizieren würde.

Borussia Dortmund: Ex-Trainer sucht Konstanz

Als Nachfolger für den 58-Jährigen hat Olympique Lyon bereits Laurent Blanc vorgestellt. Der Franzose trainierte bis Mitte Februar den katarischen Klub Al-Rayyan SC. Beim französischen Erstligisten unterschreibt er einen Zweijahresvertrag.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Tränen auf dem Platz – BVB-Profi gesteht: „Musste schlucken“

Seit seinem Aus beim BVB sucht Peter Bosz die Konstanz. In den letzten fünf Jahren wurde der Niederländer drei Mal entlassen. Auffällig dabei: Seine von ihm trainierten Teams starteten unter seiner Führung immer gut, bauten dann allerdings schnell ab. Seinen Teams fehlte es oft an der spielerischen Konstanz, weshalb er nach kurzer Zeit immer wieder freigestellt wurde.