Borussia Dortmund vor Trendwende: Doch jetzt spricht Ricken Klartext

Drei Spiele in Folge ungeschlagen – und das ohne ein einziges Gegentor. Borussia Dortmund könnte nach einer verkorksten Hinrunde vor der lang ersehnten Trendwende stehen. Die europäischen Plätze sind wieder in Sichtweite.

Kommt beim BVB jetzt so etwas wie Euphorie auf? Klub-Boss Lars Ricken spricht nach dem jüngsten Sieg gegen St. Pauli nun Klartext. Er fordert von Borussia Dortmund jetzt vor allem eins – und das dürfen sich seine Spieler jetzt hinter die Ohren schreiben!

Borussia Dortmund: Ricken deutlich – „Das ist harte Arbeit“

Es war alles andere als eine Glanzvorstellung des BVB im Hamburger Millerntor-Stadion, doch am Ende standen drei Punkte für Borussia Dortmund gegen St. Pauli zu Buche. Lars Ricken zeigte sich gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ hoch erfreut über den zweiten Sieg in Serie: „Wir haben abgeliefert. Es ist wichtig, dass wir jetzt das Selbstbewusstsein wieder haben“.

Der 48-Jährige betont aber auch: „Wir sind nicht in der Phase, wo alles leicht von der Hand geht, du musst dir alles hart erarbeiten. Wir brauchen Leichtigkeit, Selbstbewusstsein. Das ist harte Arbeit. Tabellarisch hat sich nichts geändert, aber wir pirschen uns heran“. Von Euphorie will Ricken also noch nicht sprechen. Dennoch weiß auch der BVB-Boss, dass derzeit jeder Punkt zählt – und die Mannschaft von Niko Kovac nur stärker macht.

BVB setzt den Fokus auf die Champions League

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Revierklub nach dem Sieg gegen St. Pauli ohnehin nicht. Schon am Dienstag (4. März) wartet das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den OSC Lille. Für das Duell gegen den vermeintlichen dankbaren Gegner hat Ricken indes eine klare Botschaft parat.

„Das ist eine richtig gute französische Mannschaft. Wir wissen alle, was für Spieler aus Frankreich kommen. Wir nehmen Lille extrem ernst und müssen jetzt nicht komplett in Euphorie verfallen. Es geht darum, den Tunnelblick zu haben, die Scheuklappen aufzusetzen und auf uns zu schauen.“