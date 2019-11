Borussia Dortmund: Paukenschlag bahnt sich an! Übernimmt eine BVB-Legende in Hannover?

Hannover. In der Bundesliga sorgten die Bayern am Sonntag für die erste Trainer-Trennung. In der zweiten Liga haben dagegen schon fünf Klubs ihren Coach entlassen. Einer von ihnen: Hannover 96. Der Bundesliga-Absteiger trennte sich nach nur 14 Punkten aus 12 Spielen am Sonntag von Mirko Slomka. Sein möglicher Nachfolger dürfte den Fans von Borussia Dortmund bestens bekannt sein.

Borussia Dortmund: Ex-Stürmerstar Favorit auf Slomka-Nachfolge

Wie das Schweizer Nachrichtenportal „Nau.ch“ berichtet, soll Alexander Frei bei Hannover 96 der Favorit auf die Slomka-Nachfolge sein. Der 40-Jährige stürmte drei Jahre für Borussia Dortmund, seine Tore retteten den BVB zwischen 2006 und 2009 nicht nur einmal vor dem drohenden Abstieg und machten ihn zum Publikumsliebling.

Das 1:0 im Revierderby 2007 brachte Alexander Frei beim BVB Legendenstatus ein. Foto: imago images/MIS

Spätestens mit dem 1:0 im Revierderby 2007, das Schalke 04 die Meisterschaft versaute, hatte Frei bei den BVB-Fans Legendenstatus.

Anschließend kehrte der Schweizer zu seinem Jugendverein FC Basel zurück. Dort beendete er seine Karriere, wurde zunächst Sportdirektor beim FC Luzern, bevor er als Jugendtrainer nach Basel zurückkehrte. Erst im Sommer hospitierte der Schweizer für 10 Tage bei BVB-Coach Lucien Favre.

💪 Endlich wieder in Dortmund - Willkommen, Alex Frei!



Unser früherer Goalgetter und Derbyheld absolviert ab heute seine zehntägige Trainer-Hospitanz beim BVB. pic.twitter.com/6D7yc5l6Z4 — Borussia Dortmund (@BVB) March 29, 2019

Nun könnte für den einstigen Fanliebling von Borussia Dortmund die Rückkehr in die Bundesliga anstehen. Wie „Nau.ch“ berichtet, ist Frei der Top-Kandidat bei den Verantwortlichen von Hannover 96.