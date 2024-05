Borussia Dortmund scharf auf deutschen EM-Star?

Borussia Dortmund plant trotz des bevorstehenden Champions-League-Endspiels gegen Real Madrid schon für die kommende Transferperiode. Mit der Verpflichtung von Toptalent Justin Lerma wurde die erste Verpflichtung getätigt, nun wollen die BVB-Verantwortlichen nachlegen.

Dabei haben Sebastian Kehl und Co. die Sechser-Position als Stelle ausgemacht, an der nachgelegt werden soll. Nun könnte man sich auf einen deutschen EM-Fahrer festgelegt haben. Wechselt DIESER Star aus der Premier League zu Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Pascal Groß soll auf dem BVB-Wunschzettel stehen

Nach Informationen des Pay-TV-Senders „Sky“ soll mit Pascal Groß einer der Durchstarter der letzten Jahre auf dem Radar des BVB sein. Der 33-Jährige spielt seit 2017 in der Premier League bei Brighton & Hove Albion. Dort hat sich Groß nicht nur zur absoluten Stammkraft entwickelt, sondern auch zum deutschen Nationalspieler. Folgt nun der Schritt nach Dortmund?

+++ Borussia Dortmund: Transfer-Hammer? Jetzt packt der BVB-Flirt aus +++

Sicher ist das keineswegs. In der Dortmunder Führungsetage soll es unterschiedliche Auffassungen zur Personalie Groß geben. Das könnte vor allem an seinem fortgeschrittenen Alter liegen. Zudem soll es weitere Interessenten an Brightons Premier-League-Rekordtorschützen geben, der in dieser Saison auf starke 14 Scorerpunkte kommt. Mit Eintracht Frankfurt soll ein weiterer Bundesligist an Groß interessiert sein.

Groß flirtete schon in der Vergangenheit mit der SGE

Die Spur zur SGE könnte vor allem aus einem Grund heißer werden: Groß‘ Heimat Mannheim liegt nur eine Autostunde von Frankfurt entfernt. Zudem flirtete der Nationalspieler im November 2023 noch öffentlich mit der Eintracht. Der Verein sei ein toller und großer Traditionsverein, der es über die letzten Jahre gut gemacht habe.

Egal, ob Dortmund oder Frankfurt: Ein Transfer von Groß könnte vor allem am Deutschen selbst scheitern. Der Nationalspieler soll sich an der Südküste Englands sehr wohlfühlen. Zudem läuft sein Vertrag erst im Sommer 2025 aus. Ein Wechsel des Mittelfeldspielers könnte sich also schwierig gestalten.