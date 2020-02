Borussia Dortmund: „Sprachlos!“ ++ „Wahnsinn!“ ++ BVB-Fans rasten nach Paris-Spiel aus – DAS ist der Grund

Borussia Dortmund besiegte Paris Saint-Germain in der Champions League mit 2:1.

Dortmund. Was war das für eine packende Partie in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain. Am Dienstagabend gewann der BVB gegen PSG das Achtelfinal-Hinspiel 2:1.

Matchwinner im Duell BVB – PSG war wieder einmal Erling Haaland. Das norwegische Wunderkind erzielte beide Treffer für Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain.

Borussia Dortmund schlägt Paris: BVB-Fans rasten aus

90 Minuten zeigte der BVB gegen PSG eine überragende Leistung. Borussia Dortmund ließ sich vom Star-Ensemble von Paris Saint-Germain nicht einschüchtern und spielte munter nach vorne. Der Sieg war hochverdient.

Nach Abpfiff kamen die Fans der Schwarzgelben aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Erneut bescherte ihr Herzensverein ihnen einen dieser magischen Europapokalabende.

Die Spieler des BVB feierten nach Abpfiff ausgelassen mit den Fans. Foto: imago images/HMB-Media

Wir haben bei Twitter einige der stärksten Fan-Reaktionen gesammelt:

„Sprachlos! Ich liebe diesen Verein.“

„Das war auch wieder so ein Abend, wo ich so dankbar bin kein Bayern-Fan zu sein. Solche Emotionen erlebst du da unten im Süden nicht.“

