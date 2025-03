Borussia Dortmund: Kovac-Aus schon im Sommer? Experte mit Forderung an den BVB

Trotz des Einzugs ins Champions-League-Viertelfinale steht Niko Kovac bei Borussia Dortmund unter Druck. Der 53-Jährige kann den Negativtrend in der Bundesliga nicht stoppen, Schwarz-gelb steht weiter im Tabellenmittelfeld.

Damit rückt die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb in immer weitere Ferne, an die Top vier ist schon gar nicht mehr zu denken. Muss Borussia Dortmund im Sommer die personellen Konsequenzen auf der Trainerbank ziehen? Ein Experte hat eine klare Forderung an den BVB!

Borussia Dortmund: Matthäus gegen Kovac-Entlassung

Nachdem zahlreiche Beobachter zuletzt Zweifel an der Zukunft von Niko Kovac bei Schwarz-gelb anmeldeten, erhält der gebürtige Berliner von Lothar Matthäus nun prominente Rückendeckung: „Ich glaube, Niko Kovac bekommt das hin. Egal was passiert in dieser Saison“, so Matthäus bei „Sky 90 – der Fußballtalk“, der die laufende Saison damit schon fast abzuschreiben scheint und bereits auf das kommende Fußballjahr blickt.

Der Weltmeister von 1990 führt aus: „Man kann nicht jede sechs Monate den Trainer wechseln, man sollte Niko die Chance geben – auch wenn es in der Bundesliga nicht so läuft, wie man es sich wünscht – einfach weiterzumachen mit einer gezielten Vorbereitung.“ Eine Entlassung Kovacs wäre aus Matthäus‘ Sicht also nicht gerade fair, schließlich dürfte der frühere Bayern-Trainer in Dortmund noch nicht die Gelegenheit gehabt haben, all seine Ideen in der BVB-Mannschaft zu implementieren.

Millionen-Klausel in Kovac-Vertrag

Dass die notwendige Qualität im Dortmunder Kader vorhanden sei, daran hege Matthäus am Ende keinen Zweifel: „Die können was: Sie haben Qualität in der Mannschaft, sie haben Geschwindigkeit, sie haben einen Torjäger und einen guten Torwart.“ Aktuell zeige man das aber nicht konstant genug.

Es bleibt abzuwarten, ob sich Kovac in den kommenden Wochen für einen Verbleib über den Sommer hinaus empfehlen kann. Eine vorzeitige Entlassung würde dem BVB jedenfalls teuer zu stehen kommen. Nach „Sky“-Informationen würde in diesem Fall eine Abfindung in Höhe von drei Millionen Euro fällig werden.