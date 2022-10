Borussia Dortmund: Nach schlimmer Tragödie – BVB-Spiel abgesagt

Borussia Dortmund geht auf Asien-Reise. Ende November tourt der BVB durch Südostasien – mit allen Stars, die nicht bei der WM in Katar sind. Doch ein bislang geplanter Stopp der Reise fällt nun weg.

Die Reise nach Indonesien und das geplante Spiel dort wurden von Borussia Dortmund wieder abgesagt. Das hängt mit der fürchterlichen Stadionkatastrophe zusammen, die sich am 1. Oktober ereignet hatte und 133 Menschenleben kostete.

Borussia Dortmund: BVB-Spiel in Indonesien abgesagt

Nach dem Spiel zwischen Arema FC und Persebaya Surabaya war es zu einer der schlimmsten Stadion-Tragödien aller Zeiten gekommen. Circa 3.000 Fans stürmten das Feld, die Polizei schoss mit Tränengas in die Menge und löste damit eine Massenpanik aus. Mindestens 133 Menschen starben, darunter Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer. Hinzu kommen über 300 Verletzte.

Die Ermittlungen um die Ursache der Katastrophe halten an. „Aufgrund staatlicher Vorgaben zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen in Fußballstadien“, so erklärt Borussia Dortmund jetzt, muss dabei auch das geplante Freundschaftsspiel am 28. November absagen.

Kein Freundschaftsspiel nach Stadion-Tragödie

Statt gegen ein indonesisches Team geht es nun in Malaysia gegen die Johor Southern Tigers. Der BVB will aber „mit seinen indonesischen Fans und Fan-Clubs eng verbunden bleiben“ und plant Besuche von BVB-Legenden, der Fußballakademie sowie digitale Aktionen.

Top-Nachrichten:

Auf der Asien-Reise werden neben Malaysia auch Singapur und Vietnam besucht. Auch dort wird es Freundschaftsspiele geben. Am 24. November spielt Borussia Dortmund in Singapur gegen die Lion City Sailors, am 30. November in Hanoi gegen die vietnamesische Nationalmannschaft.

Zu den BVB-Profis stoßen auch Spieler aus U23 und den Junioren hinzu. Schließlich ist ein erheblicher Teil der Mannschaft bei der WM im Einsatz.