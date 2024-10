Borussia Dortmund heiß auf „serbischen Messi“ – nächstes Top-Talent zum BVB?

Da ist er, der nächste „Messi“ – und zwar dieses Mal der „serbische Messi“. Andrija Maksimovic heißt das neue Top-Talent, das nun auch die Aufmerksamkeit von Borussia Dortmund auf sich gezogen hat.

Der BVB soll den 17-Jährigen von Roter Stern Belgrad sehr intensiv beobachten und eine Verpflichtung im kommenden Sommer in Erwägung ziehen. Borussia Dortmund ist mit seinem Interesse aber nicht allein.

Borussia Dortmund hat serbisches Top-Talent im Visier

Mit zarten 17 Jahren feierte er in diesen Tagen sein Debüt für die serbische Nationalmannschaft, sicherte sich damit in seinem Heimatland den Titel des jüngsten Nationalspielers aller Zeiten. 16 Minuten durfte er beim 2:0-Erfolg gegen die Schweiz ran.

Sein Debüt in der Champions feierte er schon Anfang Oktober. Beim 0:4 gegen Inter Mailand stand Maksimovic sogar in der Startelf von Roter Stern Belgrad. Und auch in der Liga kommt er bereits regelmäßig zum Einsatz. Maksimovic gilt als eines der größten Talente in Serbien.

Damit hat er nun eine Vielzahl von europäischen Top-Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Juventus Turin, Manchester City, der FC Liverpool, aber auch Borussia Dortmund sollen sich unter den Interessen befinden.

BVB klopft bei Belgrad an

Nach Informationen von Sky hat der BVB sogar schon beim Klub aus der serbischen Hauptstadt angeklopft, soll sich nach den Modalitäten erkundigt haben. Erste lose Gespräche habe es gegeben, mit dem Spieler selbst soll Dortmund aber noch keinen Kontakt gehabt haben.

Dem Bericht zufolge plant Maksimovic im kommenden Sommer den nächsten Karriere-Schritt, würde gerne wechseln. Sein Vertrag bei Roter Stern läuft noch bis 2027, als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch.