Borussia Dortmund wird komplett zerlegt! Diese Worte zeigen das ganze Drama auf

Die Kritik an Borussia Dortmund wird immer größer. Der BVB spielt bislang eine verkorkste Saison, die jüngste 0:2-Pleite gegen Schlusslicht Bochum tat ihr Übriges. Angesichts der jüngsten Formkurve ist von Optimismus keine Spur.

Nun äußert auch ein TV-Experte sein Unverständnis über die jüngsten Ereignisse bei Borussia Dortmund. Für ihn hapert es bei Schwarz-gelb vor allem an einem Problem – das hört man beim BVB nicht zum ersten Mal!

Borussia Dortmund ohne Führungsspieler?

Der Revierklub musste im vergangenen Sommer einige namhafte Abgänge hinnehmen, unter anderem Mats Hummels und Niclas Füllkrug haben den Verein verlassen. Anführer, die Lothar Matthäus jetzt im Dortmunder Kader vermisst: „Mir fehlen die Führungsspieler. Sie haben keinen einzigen Führungsspieler. Jeder hat mit sich selbst zu kämpfen. Dann fallen sie als Mannschaft auseinander“, so der „Sky“-Experte.

Der 63-Jährige führt im Rückblick das Bochum-Spiel auf: „Dass man sich so aufgibt und sich nicht wehrt, das ist diese Charaktersache, die mir bei Dortmund im Endeffekt fehlt.“ Die viel berüchtigte Charakterfrage muss sich der BVB also auch in dieser Saison einmal mehr gefallen lassen. Für Matthäus ist derzeit keine Besserung für Schwarz-gelb in Sicht.

„Sie brauchen einen Psychologen“

„Ich habe für Dortmund gehofft, dass mit Niko Kovac jemand kommt, der als harter Hund bekannt ist und durchgreift. Im Endeffekt weiß ich nicht, wer da helfen kann. Sie brauchen einen Psychologen, der sie befreit, damit sie als Mannschaft und Einheit auf dem Platz auftreten. Das macht Borussia Dortmund in den letzten Monaten nicht mehr.“ Harte Worte des Weltmeisters von 1990.

Immerhin: In der Champions League steht der BVB vor dem Einzug ins Achtelfinale. Nach dem 3:0-Auswärtssieg in Lissabon ist das Playoff-Rückspiel am kommenden Mittwoch (19. Februar) wohl nur noch Formsache.