Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell – Klarheit um Gregor Kobel

Gregor Kobel ist die klare Nummer eins bei Borussia Dortmund und gehört zweifelsohne zu den besten Torhütern Europas. Und doch musste er sich bei der Nationalmannschaft zuletzt hinten anstellen. Denn Schweiz-Coach Murat Yakin hatte sich bei der abgelaufenen Europameisterschaft für Yann Sommer als Nummer eins entschieden.

In Zukunft wird Kobel diesen Status jedoch wohl innehaben, der Keeper von Borussia Dortmund wird die neue Nummer eins der Schweiz. Nati-Legende Sommer hat am Montag (19. August) nämlich sein Karriereende bei der Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Borussia Dortmund: Kobel neue Nummer eins der Schweiz

Kobel war über Jahre nur die Nummer zwei der Schweiz, jetzt ist der Weg ins Schweizer Tor frei. Der BVB-Keeper wird in Zukunft das Tor der Nati hüten. Zuletzt hatte Sommer – auch aufgrund seiner Erfahrung und seiner Verdienste für die Schweiz – die Nase vorn, doch nun hat der 35-Jährige das Ende seiner Zeit bei der Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Die EM in Deutschland war sein letzter Tanz, das bittere Viertelfinal-Aus gegen England (2:4 n.E.) sein letzter Auftritt im National-Dress. „Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, meine Karriere als Torhüter des Schweizer Nationalteams zu beenden. Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, mein Land während zwölf Jahren in 94 Länderspielen auf höchstem Niveau vertreten zu dürfen“, so der Ex-Gladbach- und Bayern-Keeper.

„Mit dem Abschluss einer weiteren großartigen Endrunde an der Europameisterschaft in unserem Nachbarland Deutschland, wo ich zuvor unvergessliche Jahre in der Bundesliga verbracht habe, ist nun der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen“, schrieb Sommer in einem Statement.

Entwarnung nach früher Auswechslung

Durch den Rücktritt Sommers ist nun also Kobel offenbar an der Reihe. Der BVB-Torhüter gilt als größter Favorit auf die Nachfolger der langjährigen Nummer eins. Der 26-jährige BVB-Star kommt bislang auf fünf Länderspiele für die Schweiz. In naher Zukunft dürften weitere dazu kommen.

Sein Fokus dürfte nun allerdings auf den Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 24. August, 18.30 Uhr) liegen. Nach seiner frühen Auswechslung im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck (4:1) wird er auch gegen die Eintracht im Tor stehen – eine schwere Verletzung liegt nicht vor, die Auswechslung zu Halbzeit soll eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein.