Borussia Dortmund: Kobel-Interesse wird größer – DIESER Top-Klub überrascht nun mit Mega-Offerte

Gregor Kobel ist seit Jahren ein verlässlicher Rückhalt zwischen den Pfosten von Borussia Dortmund. Das jüngste Leistungsloch seiner Mannschaft konnte zuletzt aber auch er nicht verhindern. Tabellenplatz elf dürfte für die Ansprüche des Schweizers deutlich zu wenig sein.

Es scheint daher nicht von ungefähr zu kommen, dass in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang des 27-Jährigen kursierten. Nun könnte es konkret werden – dieser Top-Klub buhlt nun immer mehr um die Dienste der Nummer eins von Borussia Dortmund!

Borussia Dortmund: Liverpool in der Kobel-Verlosung

Dass vor allem der FC Chelsea Gregor Kobel gerne zu sich lotsen würde, ist bekannt. Die „Blues“ haben auf der Torwartposition Bedarf, warfen zuletzt sogar ihren etatmäßigen Stammkeeper Robert Sanchez aus dem Tor. Nun müssen sich die Londoner jedoch auf prominente Konkurrenz gefasst machen.

Denn wie das Portal „todofichajes“ nun berichtet, sollen auch der FC Barcelona und FC Liverpool ihr Interesse an dem BVB-Torwart signalisiert haben. Die Verantwortlichen der „Reds“ sollen sogar schon ein erstes Angebot für Kobel in Planung haben, dass sich dem Vernehmen nach zwischen 60 und 80 Millionen Euro bewegen könnte. Ob der BVB da Nein sagen kann?

Kobel-Zukunft hängt von BVB-Abschneiden ab

Dass sich nun insbesondere der FC Liverpool um die Dienste von Kobel bemüht, erscheint angesichts der aktuellen Kadersituation an der Anfield Road jedoch überraschend. Mit Alisson Becker steht derzeit einer der besten Torhüter der Welt zwischen den Pfosten der „Reds“, sein Vertrag läuft dazu noch bis 2027. Zudem hat man mit Giorgi Mamardashivili, der aktuell an Valencia verliehen ist, eines der größten Torhüter-Versprechen Europas in der Hinterhand.

Zumindest ein Wechsel von Kobel nach Liverpool erscheint daher eher aus der Luft gegriffen. Dennoch ist dieses Thema noch lange nicht vom Tisch. Sollte Borussia Dortmund am Saisonende die internationalen Ränge tatsächlich verpassen, erscheint ein Abgang des Schweizers fast schon unausweichlich.