Borussia Dortmund: Kobel-Hammer? Top-Klub bietet wohl Mega-Ablöse

Kurz vor Schließung des Wintertransferfensters (3. Februar) dürfte in der Chefetage von Borussia Dortmund eine Menge Betrieb herrschen. Fast eine Handvoll Neuzugänge könnte der BVB am Deadline-Day noch an Land ziehen, vor allem in der Offensive soll sich noch etwas tun.

Während sich Niko Kovac kurz nach seiner BVB-Ankunft also über neues Spielermaterial freuen dürfte, könnte Schwarz-gelb schon bald ein schmerzhafter Abgang bevorstehen. Ein Top-Klub soll Stammkeeper Gregor Kobel ins Visier genommen haben – Borussia Dortmund ist gewarnt!

Borussia Dortmund: Kobel bei Chelsea auf der Liste

Beim FC Chelsea zeigte man sich in den vergangenen Transferperioden in Shoppinglaune. Seit der Übernahme durch US-Unternehmer Todd Boehly im Mai 2022 hat der Londoner Klub bereits weit über eine Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben. Dass der ganz große Erfolg seither ausbleibt, scheint die „Blues“ vor weiteren Ausgaben allerdings nicht abzuschrecken. Denn nun könnte der nächste Mega-Deal bevorstehen – mit dem BVB.

Wie die „Bild“ berichtet, soll Torhüter Gregor Kobel ins Visier des FC Chelsea geraten sein. Ein Blitz-Wechsel in diesem Winter ist zwar wohl noch kein Thema, allerdings könnte die Spur nach London vor allem im Sommer heiß werden, sollte der BVB die Teilnahme an der Champions League verpassen. Angesichts der jüngsten Dortmunder Leistungen erscheint das alles Andere als unwahrscheinlich. Schwarz-gelb rangiert derzeit auf Tabellenplatz elf.

Mega-Ablöse für Kobel?

Als Ablösesumme für Kobel sollen der „Bild“ zufolge rund 70 Millionen Euro im Raum stehen. Dem BVB würde damit ein saftiger Gewinn winken – noch im Sommer 2021 wechselte der 27-Jährige für gerade einmal 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund.

Sportlich gesehen wäre ein Abgang Kobels jedoch ein herber Verlust. Der gebürtige Züricher gilt seit Jahren als zuverlässiger Rückhalt im Dortmunder Kasten, bewahrte den BVB schon oft vor dem ein oder anderen Punktverlust. Vieles dürfte in dieser Causa letztendlich wohl vom schwarz-gelben Saisonergebnis abhängen.