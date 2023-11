Borussia Dortmund: Duranville-Comeback verzögert sich! BVB geht jetzt drastischen Schritt

Seine Comeback dürfte wohl noch etwas auf sich warten lassen. Seit Anfang des Jahres ist Julien Duranville Spieler von Borussia Dortmund. Viel Einsatzzeit konnte er bisher allerdings nicht sammeln.

Weil er schon verletzt zu Borussia Dortmund wechselte, dauerte es bis zum Saisonfinale, ehe er sein Debüt in schwarz-gelb feiern konnte. Im Sommer verletzte er sich dann erneut. Jetzt will der BVB drastische Schritte gehen, damit sich Duranville einem Comeback wieder annährt.

Borussia Dortmund: Kein Comeback in Sicht

Immer wieder sind es die Muskeln. Für seine 17 Jahre hat Duranville bereits eine lange Krankenakte angesammelt. Als er zum BVB kam, plagte ihn ein Muskelteilabriss, der ihn rund ein halbes Jahr außer Gefecht setzte. Nach seinem Kurz-Debüt beim Meisterdrama gegen Mainz, zog er sich in der Sommerpause einen Muskelfaserriss zu.

Als er im September kurzzeitig sein Comeback in Diensten der U19 feierte, brach die Verletzung wieder auf. Seither muss Duranville pausieren. Und bei Borussia Dortmund denkt man aktuell nur an eins: Den Spieler so behutsam wie möglich wieder aufzubauen.

Terzic verfolgt klare Ziele

„Bei Julien sind wir extrem vorsichtig“, sagte Edin Terzic daher auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Stuttgart. Wegen der zahlreichen Rückschläge habe man sich „jetzt dazu entschieden, ihn sehr behutsam aufzubauen“.

Das bedeutet im Klartext, dass Duranville nicht zwingend im Kreise der Profis seinen Weg zurück aufs Feld findet. Man werde ihm zunächst Einsatz- und Trainingszeiten in den Nachwuchsabteilungen geben, erklärt der BVB-Coach den drastischen Schritt. So könne sich das Juwel langsam wieder rankämpfen.

Borussia Dortmund bleibt vage

Ob der Plan aufgeht, bleibt abzuwarten. Duranville selbst lässt sich trotz aller Rückschläge nicht kaputt machen. Er sei fleißig und engagiert berichtet Terzic. Wann der Youngster denn sein Comeback geben könne, konnte oder wollte er aber nicht verraten.

„Wir hoffen, dass er bald Thema für uns sein kann“, führte er lediglich aus. Das würden sich auch alle Fans von Borussia Dortmund wünschen.