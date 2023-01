Borussia Dortmund: Terzic schwärmt von Duranville – Fans müssen unweigerlich an IHN denken

Borussia Dortmund hat es wieder getan. Im Kampf um eines der begehrtesten Talente haben die Schwarz-Gelben zugeschlagen. Mit Julien Duranville kommt ein 16-jähriger Flügelspieler, der recht schnell zum Profi-Kader gehören soll.

Die Vorschusslorbeeren sind jedenfalls groß. Auf den neuen Spieler angesprochen, gerät Edin Terzic regelrecht ins Schwärmen. Bei den Fans von Borussia Dortmund werden Erinnerungen an einen ehemaligen Star wach.

Borussia Dortmund angelt sich Nachwuchsstar

16 Jahre ist Duranville gerade erst jung und dennoch war ihm der BVB rund 8,5 Millionen Euro wert (Hier alle Infos). Bereits in jungen Jahren konnte sich der Rechtsaußen im Profiteam von RSC Anderlecht etablieren, ehe ihn eine Muskelverletzung außer Gefecht setzte.

Eine Zeit, die Anderlecht nutzen wollte, um den Vertrag mit seinem Juwel zu verlängern. Doch Duranville lehnte ab und forcierte gar den vorzeitigen Abgang im Winter. Borussia Dortmund sicherte sich seine Dienste. In der Vergangenheit soll unter anderem schon der FC Bayern München an ihm dran gewesen sein.

Terzic hat hohe Meinung

Die Vorfreude von Edin Terzic ist jedenfalls riesig. „Wir sind sehr froh [über die Verpflichtung]. Wir haben Julien lange beobachtet“, verriet der Cheftrainer von Borussia Dortmund nachdem der Wechsel feststand. Er kam dabei nicht umhin, die vielen Stärken seines Schützlings aufzuzählen.

„Er ist ein hochtalentierter Flügelspieler, der sich auf der rechten Seite sehr wohlfühlt“, lobt Terzic. „In 1-gegen-1-Situationen ist er super stark, er hat eine gute Kreativität und strahlt Torgefahr aus. Wir sind uns sicher, dass er uns mittel- als auch langfristig helfen wird.“

Borussia Dortmund: Erinnerungen an Sancho

Die Fähigkeiten, die Terzic aufzählt erinnern die Fans des BVB unweigerlich an einen ehemaligen Star: Jadon Sancho. Er kam einst ebenfalls als Teenager und entwickelte sich in den kommenden Jahren zu einem der gefährlichsten Spieler der jüngsten Dortmunder Jahre. 114 Torbeteiligungen in 137 Spielen sprechen für sich.

Jadon Sancho wurde beim BVB einst zum großen Star. Foto: IMAGO / PA Images

Bleibt für Borussia Dortmund zu hoffen, das sich das Risiko mit Duranville ähnlich auszahlt. Klar ist, dass die Verantwortlichen ihr neues Talent behutsam aufbauen werden. Nach der langen Verletzungszeit dürfte er zunächst in der Jugend oder der U23 Spielpraxis sammeln.