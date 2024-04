Borussia Dortmund: Dank Bellingham – BVB winkt satter Geldregen

Jude Bellingham hat sich in seiner ersten Saison bei Real Madrid direkt zum unersetzbaren Stammspieler entwickelt. Mit 20 Toren und zehn Vorlagen übertrifft der Engländer alle Erwartungen. Noch im Sommer wechselte er für rund 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Königlichen. Diese Summe könnte sich nun deutlich erhöhen!

Viele Fans von Borussia Dortmund schauten bei Verkündung der Ablösesumme für Bellingham skeptisch. Mit 100 Millionen Euro lag die Summe deutlich unter dem geschätzten Marktwert von 120 Millionen Euro. Der BVB verkündete damals, dass ausgehandelte Boni die Ablöse noch einmal deutlich steigern könnten. Dies könnte nun der Fall sein!

Borussia Dortmund: La-Liga-Meistertitel bringt BVB fünf Millionen

Nach Informationen der „Sportbild“ greift einer der ausgehandelten Boni, wenn Real Madrid die spanische Meisterschaft gewinnt. Im Raum stehen rund fünf Millionen Euro. Aktuell steht Real in der spanischen Liga auf Platz eins, auf Rang zwei sind es bereits acht Punkte Vorsprung bei noch sieben zu spielenden Partien.

Zusätzliche Bonuszahlungen greifen nach Informationen der „Sportbild“ bei weiteren Erfolgen von Bellingham und Real Madrid, wie etwa dem Gewinn der Champions League. Branchenüblich sind zudem Zahlungen ab einer gewissen Anzahl an Scorerpunkten oder Einsätzen. Diese dürften jedoch, angesichts der Einsatzzeit und der unerwartet vielen Toren des Engländers, mutmaßlich schon erreicht worden sein.

Ablösesumme für Bellingham kann noch weiter ansteigen

Die fünf Millionen Euro Bonus wären aber noch lange nicht das Ende. Laut einer Mitteilung des BVB könnten noch 30 Prozent des ursprünglichen Fixbetrags dazukommen. Im Idealfall würde Borussia Dortmund für Bellingham dann 130 Millionen Euro Ablöse generieren. Ein stolzer Aufschlag, den die Dortmunder in der kommenden Transferperiode gut gebrauchen könnten.

Indes ist Bellingham auf dem Weg, in seiner ersten Saison in Madrid sein erstes Double einzufahren. Die nationale Meisterschaft scheint so gut wie sicher, in der Champions League geht es im Halbfinale gegen den FC Bayern München. Und die kennt Bellingham aus seiner Zeit in Dortmund ja bestens.