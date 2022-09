Borussia Dortmund: BVB-Deal platzte – jetzt wird es richtig wild

Bei Borussia Dortmund stand er oben auf der Liste, der Wechsel platzte jedoch in letzter Minute. Inzwischen kickt er bei Bayer Leverkusen. Die Rede ist von Callum Hudson-Odoi.

Das Wechsel-Theater um das Top-Talent, an dem auch Borussia Dortmund interessiert war, könnte jetzt irrwitzige Ausmaße annehmen. Möglicherweise verlässt Callum Hudson-Odoi die Bundesliga schon im Winter wieder.

Borussia Dortmund war heiß auf Hudson-Odoi – der Wechsel scheiterte

Mit Schlagzeilen über Wechsel-Gerüchte um Callum Hudson-Odoi könnte man womöglich ein ganzes Buch füllen. Der 21-Jährige gehört dem FC Chelsea, bei den Londonern wartet er aber noch auf den großen Durchbruch.

Schon 2018 wollte Bayern-Boss Hasan Salihamidzic den Flügelstürmer unbedingt nach München lotsen, scheiterte aber krachend. Chelsea wehrte jedes Angebot des Rekordmeisters ab und Hudson-Odoi blieb.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen in den darauffolgenden Transferperioden gaben die Bayern wohl auf. 2021 hätte dann beinahe der BVB zugeschlagen. Dortmund wollte „CHO“ per Leihe holen, der Deal scheiterte am Chelsea-Veto am Deadline Day.

„CHO“-Saga mit der nächsten irren Wende?

In diesem Sommer hat es nun endlich geklappt: Hudson-Odoi ist kurz vor Transferschluss gewechselt, per Leihe, zu Bayer Leverkusen. Wie lange die Freude über den Wechsel aber andauern wird, ist noch fraglich.

Callum Hudson-Odoi spielt auf Leihbasis bei Bayer Leverkusen. Foto: IMAGO / Sven Simon

Laut einem Bericht der „Sport Bild“ ist der neue Chelsea-Coach Graham Potter ein großer Fan von „CHO“. Es bestehe die Überlegung ihn schon im Winter zurückzuholen. Chelsea könnte dafür eine Klausel im Vertrag aktivieren.

Hudson-Odoi selbst sagte dazu: „Es liegt letztendlich nicht an mir. Aber wir wissen nicht, was zwischen jetzt und Januar passieren wird. Wir können nur abwarten und sehen.“ Geht die „CHO“-Saga weiter?