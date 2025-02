Borussia Dortmund: Knallharte Abrechnung von BVB-Legende – Gittens kriegt es richtig ab

Borussia Dortmund steckt nach der 1:2-Niederlage gegen Stuttgart weiter im Tabellenmittelfeld der Bundesliga fest. Der erhoffte Effekt durch den Trainerwechsel bleibt vorerst aus, Niko Kovac hat noch einen Haufen Arbeit vor sich.

Dem Neu-BVB-Trainer dürfte vor allem daran gelegen sein, einige Spieler aus ihrem Formtief zu ziehen. Unter anderem Jamie Gittens konnte zuletzt nicht an alte Leistungen anknüpfen. Nun knüpft sich eine Legende von Borussia Dortmund den Jungspund vor – seine Worte haben es in sich!

Borussia Dortmund: Gittens auf „Westfalenliga“-Niveau?

Kevin Großkreutz kann zweifelsohne als eines der Gesichter der Dortmunder Meisterschaften von 2011 und 2012 betitelt werden. Der gebürtige Dortmunder überzeugte vor allem durch seinen Kampfgeist, entwickelte sich so schnell zum Publikumsliebling. Inzwischen lässt der 36-Jährige seine Karriere in der Westfalenliga ausklingen – und schaut mit Sorge auf das derzeitige Formtief seines Herzensklubs.

In seinem Podcast „Viertelstunde Fußball“ nahm sich der Weltmeister von 2014 unter anderem BVB-Juwel Jamie Gittens zur Brust: „Wenn er einen guten Tag hat, ist er ein Weltklassespieler, wenn nicht, dann kann er bei uns in der Westfalenliga spielen“. Seine aktuellen Leistungen seien „ein Hoch und Runter“, so Großkreutz deutlich.

Gittens‘ Formkurve flacht immer mehr ab

Schaut man sich Gittens‘ Zahlen in der aktuellen Saison an, so sind die Aussagen von Großkreutz sicher nicht unbegründet. Nachdem der 20-Jährige vor allem bis zum Ende der Hinrunde mächtig aufdrehte und bis zur 2:4-Pleite in Kiel ganze 16 Scorerpunkte sammeln konnte, ist der U21-Nationalspieler Englands seit sechs Partien gänzlich ohne Tor oder Vorlage geblieben.

Will der BVB wieder in die Spur finden und doch noch auf die internationalen Ränge schielen, braucht es jedoch wohl einen Jamie Gittens in Topform. Die Dortmunder Fans dürften nun darauf hoffen, dass der Flügelflitzer unter Niko Kovac wieder aufblühen kann.