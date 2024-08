Borussia Dortmund atmet auf – auf diese Nachricht haben alle gewartet

Borussia Dortmund fiebert dem Saisonauftakt entgegen. Am Samstagabend (24. August) empfangen die Schwarz-Gelben im Topspiel des 1. Spieltags Eintracht Frankfurt. Es gibt sicherlich angenehmere Aufgaben für die Premiere der neuen Spielzeit.

Nach dem Pokal-Wochenende kamen weitere Sorgen hinzu. Beim Spiel gegen Phönix Lübeck musste Gregor Kobel angeschlagen vom Feld. Sofort stellten sich alle Fans von Borussia Dortmund die Frage: Fällt der Keeper etwa schon wieder aus?

Borussia Dortmund: Kobel oft verletzt

Denn der Keeper hat bereits eine lange Krankenakte. Immer wieder setzen ihn Verletzungen oder Erkrankungen über kurz oder lang außer Gefecht. Allein vergangene Saison verpasste er acht Spiele, in denen sein Vertreter Alexander Meyer einspringen musste.

So auch in der zweiten Hälfte gegen Phönix Lübeck. Kobel musste mit Rückenproblemen in der Kabine bleiben, Meyer übernahm. Prompt fragten sich die Fans, ob Borussia Dortmund auch im ersten Liga-Spiel ohne seine Nummer 1 auskommen muss.

Gute Nachrichten für den BVB

Das ist aber wohl nicht der Fall! Wie einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zu entnehmen ist, hat der Schweizer seine Probleme wohl schon wieder auskuriert. Demnach habe er schon am Dienstag nach dem Lübeck-Spiel wieder das Mannschaftstraining absolviert.

Damit dürfte er also rechtzeitig wieder zu 100 Prozent fit sein, um am ersten Spieltag zwischen den Pfosten zu stehen. Gute Nachrichten für den BVB also, bei dem so ziemlich alle Stars am Start sind.

Borussia Dortmund: Nur einer fehlt

Mit Serhou Guirassy fehlt aktuell nur ein Spieler der Mannschaft verletzungsbedingt. Die Knieverletzung des Neuzugangs war bereits im Rahmen des obligatorischen Medizinchecks aufgefallen. Dennoch hatten die Dortmunder Bosse den Transfer durchgezogen.

Trainer Nuri Sahin kann damit so gut wie aus dem Vollen schöpfen. Das bedeutet allerdings auch, dass bei Borussia Dortmund nicht alle Spieler im Kader stehen können. Zuletzt wanderten Youssoufa Moukoko und Salih Özcan auf die Tribüne.